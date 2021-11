Roma, infortunio muscolare | Lascia il ritiro

Roma, arrivano importanti aggiornamenti relativamente alla condizione del tesserato giallorosso.

Dopo la debacle di Venezia, il campionato si è fermato per la terza volta di fila in stagione per la pausa delle Nazionali. In seguito all’interruzione ibrida dell’ultimo turno, nei prossimi giorni si terranno infatti gli impegni valevoli per l’approdo ai Mondiali in Qatar 2022. Ad essere coinvolti anche diversi giallorossi.

Il momento dei capitolini, come ben noto a tutti, non è dei migliori a causa dell’infelice trend di risultati che hanno caratterizzato le parentesi di ottobre e inizio novembre. Servirà immediatamente cambiare rotta e provare a ricostruire quell’entusiasmo che tanto ha caratterizzato i mesi estivi e la primissima parte di stagione.

Ritornando al presente, consapevoli che molto dipenderà dalle indubbie capacità di leadership e gestione di Mourinho, va sottolineato come questi giorni sembrino essere stati caratterizzati da molta apprensione. Questo a causa delle non poche problematiche che gli impegni delle nazionali hanno causato ai capitolini in passato e che, come ogni volta, mantengono in quest’occasione i tifosi con il fiato in sospeso. Basti pensare alla recente problematica di Abraham o, ancora, al lungo forfait di Spinazzola.

Roma, infortunio Kumbulla: l’albanese ha lasciato il ritiro

Proprio da questo punto di vista, non sono arrivate notizie incoraggianti nelle ultime ore. Questo a causa della problematica rimediata da Marash Kumbulla, difensore centrale albanese infortunatosi in occasione della sfida contro l’Inghilterra. L’ex Hellas Verona non potrà figurare al centro del reparto difensivo in occasione dei prossimi 90 minuti contro l’Andorra.

Importanti novità a riguardo sono arrivate in serata dalla redazione di Calciomercato.it, a detta del quale, grazie alle informazioni in loro possesso, Kumbulla ha lasciato il ritiro e farà rientro nella Capitale nelle prossime ore per sottoporsi a degli esami strumentali. Seguiranno aggiornamenti.