Calciomercato Roma, sfuma il colpo | “Voglio essere importante qui”

In vista del calciomercato di gennaio, sembra complicarsi notevolmente una delle piste seguite nelle ultime settimane dalla dirigenza della Roma.

Manca un mese e mezzo alla riapertura del calciomercato. Un appuntamento importante per la Roma, chiamata a rifarsi il look già a partire dalla sessione di gennaio. La finestra di trasferimenti di inizio 2022 sarà l’occasione per la dirigenza per venire incontro alle richieste di José Mourinho, certo della necessità di rinforzare la rosa a sua disposizione.

Uno dei reparti in cui si cercherà di intervenire in modo più significativo è la difesa, dove l’obiettivo è arrivare ad inserire un paio di nuovi calciatori. Particolarmente urgente è l’acquisto di un terzino che possa dare fiato a Rick Karsdorp, anche se il progressivo recupero di Spinazzola dovrebbe garantire a Mourinho un’opzione in più. Sono comunque diversi i laterali di difesa seguiti con attenzione da Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, l’affare si complica | Vuole restare

Le vie del calciomercato, si sa, sono spesso imprevedibili. E’ per questa ragione che la dirigenza giallorossa tiene aperti diversi dossier, in modo da farsi trovare pronti quando le trattative potranno sbloccarsi. Anche perché gli imprevisti possono essere sempre dietro l’angolo. Lo dimostra il caso di un esterno seguito da tempo dalla Roma che, dopo settimane di voci ed ipotesi, sembrerebbe aver deciso di non cambiare aria a gennaio. Parliamo di Diogo Dalot, vecchia conoscenza del Milan rientrato in estate al Manchester United. Il protoghese ha parlato al The Telegraph, spegnendo in modo forse definitivo le voci relative a un suo possibile trasferimento a gennaio.

Il giocatore si è detto certo di avere un ruolo importante nella rosa dei Red Devils e di apprezzare molto la “sana competizione” tra compagni di squadra. Dalot ha ricordato l’esperienza al Milan dello scorso anno, definendola “perfetta” per prepararsi al ritorno allo United. “Era quello che volevo: tornare qui, lottare ed essere importante per la squadra“, ha spiegato. “Io volevo rimanere e il club mi ha dato fiducia e mi ha trattenuto” ha aggiunto Dalot, che ha poi parlato del suo rapporto con Aaron Wan-Bissaka, attualmente titolare sulla corsia di destra: “La competizione più bella e sana è quella in cui ci sono 2 o 3 giocatori per ruolo e ognuno impara qualcosa dall’altro. Sono certo che Aaron apprenda qualcosa da me, quando gioco. Io certamente imparo da lui. Ognuno sarà una parte importante di questa stagione“, ha concluso Dalot. Parole che sembrano chiudere a un suo addio a gennaio.