Calciomercato Roma, Mkhitaryan ‘svela’ il suo prossimo club

Arriva una conferma ufficiale riguardo un futuro addio in casa Roma. Il big si è lasciato andare in una lunga intervista, ammettendo di esser pronto a separarsi dai giallorossi.

Cambiano continuamente gli scenari di mercato alla Roma. Nuovo indizio pesantissimo, dopo l’intervista fiume rilasciata da un big, che non sta vivendo un gran momento di forma. Ora è arrivata la conferma ufficiale, la strada verso l’addio sembra segnata. Il calciatore sogna il ritorno in Bundesliga, non poteva esser più chiaro di così.

E’ tempo di guardare con insistenza alla prossima finestra di mercato per Tiago Pinto. Il general manager della Roma dovrà essere davvero abile ad accontentare le tante richieste del connazionale Mourinho. Tanto dovrà cambiare nella rosa dei giallorossi, il tecnico non ne ha mai fatto un segreto. Mentre il campionato è fermo per l’ultima sosta dell’anno solare continuano ad evolversi gli scenari futuri. A porre l’accento sul proprio futuro è stato lo stesso Mkhitaryan, il numero 77 ha rilasciato una lunga intervista all’emittente ‘Sport1’. Prospettive future nel mirino, con un addio che sembra tracciato, nessun caso con Mourinho comunque, come vi avevamo già anticipato.

Calciomercato Roma, Mkhitaryan svela il suo futuro

Quest’oggi l’armeno è tornato in campo con la sua Nazionale. Ha anche ritrovato la gioia della rete, contro la Germania su calcio di rigore. Inutile ai fini del risultato, i tedeschi hanno vinto con un comodo 1-4 a domicilio. Prima della gara l’armeno ha concesso una lunga intervista, rivelando il suo futuro: “La mia testa mi dice che potrei giocare tranquillamente altri cinque o sei anni, spero che anche il mio corpo ci riesca”

Indizio pesantissimo sul futuro, l’armeno sogna il ritorno in Bundesliga: “ Il Borussia Mi ha reso il calciatore che sono oggi. Una cosa è certa: tornerò a Dortmund ad un certo punto.” Una frase che non sarà certo passata inosservata alla dirigenza giallorossa, chissà che questo non potrà essere l’anticipo verso un nuovo ribaltone, stavolta in uscita per il numero 77.