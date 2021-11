Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Prove di scambio in Serie A

Il calciomercato di gennaio vedrà almeno tre rinforzi per la Roma, uno di questi sarà sicuramente un centrocampista.

Potrebbero essere addirittura tre le uscite a gennaio a centrocampo, con una vera e propria rivoluzione giostrata da José Mourinho. C’è un ritorno di fiamma in Serie A per un gioiellino del club della capitale.

Il colpo tanto desiderato nel reparto centrale del campo non è arrivato nell’ultima sessione di calciomerato, ma dovrà arrivare per forza di cose a gennaio. Tanti i nomi sul taccuino di Tiago Pinto, ma ancora nessun affondo da parte del club giallorosso, il quale sta vagliando le tante piste e magari le occasioni che potranno arriverare.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Darboe

Intanto in uscita ci sono sia Gonzalo Villar che Amadou Diawara, i quali non hanno molto spazio nelle gerarchie dello Special One. Tra questi chi ha ricevuto parole d’elogio ma allo stesso tempo anche mancate convocazioni è Ebrima Darboe, giovane calciatore giallorosso che fa parte delle opzioni di Mourinho. Con lui c’è anche Edoardo Bove, che insieme ai tre nomi sopra citati è una delle riserve di Bryan Cristante e Jordan Veretout.

Per quanto riguarda il centrocampista gambiano classe 2001 (anno dell’ultimo scudetto della Roma), secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’, ci sarebbe il ritorno di fiamma della Sampdoria. Il club blucerchiato ha completato l’acquisto proprio l’estate scorsa di Riccardo Ciervo, altro talento del vivaio giallorosso. La Roma potrebbe intavolare una trattativa con il presidente Ferrero cercando di inserire nell’affare anche Bartosz Bereszynski, terzino destro che interessa ai capitolini.