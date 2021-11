Calciomercato Roma, colpo ancora possibile | Lo porta Raiola

Calciomercato Roma, il colpo è ancora possibile. Ci sono però diverse big italiane e straniere. La regia è di Mino Raiola

Il colpo a zero sarebbe ancora possibile. Anche se, sul giocatore, gestito da Mino Raiola, ci sono i più importanti club italiani e anche europei. Certo, la Roma comunque c’è, e guarda con attenzione all’evolversi della situazione: soprattutto perché c’è un esterno serve a Mourinho. Anche se parliamo di un rinforzo che dovrebbe arrivare nella prossima stagione.

Arrivano conferme, comunque: così come era stato anticipato da calciomercato.it, oggi Espn scrive della possibilità di Mazraoui come possibile colpo dei giallorossi. Sul marocchino dell’Ajax, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza, ci sono anche i giallorossi, che a dire il vero lo monitorano dalla scorsa estate.

Calciomercato Roma, confermato l’interesse per Mazraoui

In poche parole, l’interesse c’è ed è anche concreto nei confronti dell’esterno. Anche se si parla ovviamente di molte squadre che sarebbero pronte a tentare un assalto. Non solo in Italia. Iniziando comunque con quelle che interessano da vicino la Roma, ci sarebbero anche Juventus e Milan su Mazraoui. Allargando l’orizzonte oltre i confini nazionali, anche Real Madrid, Bayern Monaco e Arsenal ci starebbero facendo un pensiero. Le qualità sono sicuramente importanti e, anche l’Ajax, ha capito che possibilità di trattenerlo ormai non ce ne stanno.

La situazione è in continuo aggiornamento. La Roma potrebbe decidere di affondare il colpo a gennaio visto che un esterno, nel mercato di riparazione, dovrà anche arrivare. In questo caso però Tiago Pinto dovrebbe sganciare qualcosa: il club olandese potrebbe, davanti a un’offerta ritenuta congrua – anche se non si può parlare di cifre astronomiche – cederlo immediatamente per non perdere del tutto il valore del cartellino. Sarebbe un bel colpo.