Calciomercato Roma, salta il rinnovo. E anche Pinto sarebbe pronto al colpo a parametro zero in Serie A. Le ultime

Il rinnovo salta. Ormai su questo dovrebbero esserci davvero pochi dubbi. E ci sarebbe anche la Roma pronta a tentare il colpo a parametro zero in Serie A. Un elemento che potrebbe sicuramente fare al caso di Mourinho, che lo potrebbe schierare sia a destra che a sinistra alle spalle dell’unica punta. Qualità e quantità, oltre che esperienza, praticamente è quello che chiede lo Special One.

E allora Tiago Pinto monitora la situazione. Perché secondo quanto riportate da “L’Interista.it”, Ivan Perisic avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza con l’Inter. Un addio certo insomma alla fine della stagione. Anche se la concorrenza per l’esterno croato sembra davvero spietata.

Calciomercato Roma, per Perisic la concorrenza è alta

Avrebbe l’intenzione di tornare in Germania Perisic. E la strada è sicuramente fattibile. Certo, non solo in Bundesliga alcuni club avrebbero mostrato un certo interesse per le sue prestazioni. Ma anche in Italia e in Inghilterra ci sono alcune società pronte a fare un’offerta. Oltre la Roma, nella massima serie, ci sarebbe anche il Milan, che sogna di piazzare il colpo a zero così come l’Inter è riuscita a fare per Calhanoglu. Mentre in Premier League, l’Everton, ha iniziato i sondaggi.

Il nome di Perisic è sicuramente importante. Il croato, vice campione del Mondo con la sua Nazionale, regala qualità e quantità. Oltre, come detto, a un enorme bagaglio di esperienza che fa sempre comodo a una squadra giovane come quella giallorossa che ha l’intenzione, ancora, di abbassare l’età media per pensare a un progetto a lungo termine. E allora la possibilità c’è, eccome, basta solamente affondare il colpo. Anche se non sarà facile.