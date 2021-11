Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Occasione per gennaio

Calciomercato Roma, importanti le ultime novità relative alla situazione mediana in casa giallorossa.

Quella a schermo della difesa rappresenta da mesi la zona ove i capitolini necessitano di maggiori aggiustamenti. Questo, come noto ai più, il parere espresso da Mourinho, che ha fin qui ignorato quasi totalmente le alternative a Cristante e Veretout presenti in rosa.

Al di fuori della coppia su citata, Darboe a parte, gli altri giocatori presenti in questo reparto sono stati schierati con una frequenza quasi irrisoria. Ciò giustifica il motivo per il quale, a partire da gennaio, sono attese diverse cessioni proprio nella regione mediana di campo. Queste ultime potrebbero portare ad allontanamenti di profili quali Villar e Diawara. Il piano è quello di ricavare le giuste monetizzazioni dalle sortite di chi non abbia ricevuto la fiducia dallo Special One per poi intervenire sul mercato.

I reparti da limare sono plurimi ma, al momento, la priorità interessa proprio il centrocampo. Troppo importante, infatti, l’arrivo di un profilo che assecondi le volontà del mister e permetta lui di poter abbracciare un giocatore con qualità che ben coesistano con uno tra il numero 4 o il 17, garantendo loro anche una valida alternativa.

Calciomercato Roma, spunta nuovamente il nome di Herrera

I profili fin qui monitorati sono numerosi. Il preferito di Pinto e Mourinho resta Denis Zakaria, per il quale non sono però arrivate belle notizie dalla Germania. Ciò spiega il motivo per il quale a Trigoria si stiano valutando anche delle valide alternative all’elvetico. Tra queste, sarebbe emerso nuovamente il nome di Hector Herrera.

Seguito diversi anni fa quando militava ancora nel Porto, il messicano ha ora il contratto in scadenza il prossimo giugno con l’Atletico Madrid. Sul finire della scorsa estate, in quei giorni caratterizzati dalle vessate vicende legate al voltafaccia di Dzeko e alla sfumatura totale dell’affare Xhaka, anche il suo nome era finito in orbita capitolina.

Stando a quanto riportato da “Leggo“, il classe 1990 ha le caratteristiche ricercate da Mourinho e la sua situazione contrattuale, unitamente all’incrinatura dei rapporti con i Colchoneros, renderebbe il suo approdo non proprio utopistico. Seguiranno aggiornamenti.