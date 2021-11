Calciomercato Roma, sentenza Bild | Serie A fuori dai giochi

Calciomercato Roma, stando alle ultime indiscrezioni il giocatore avrebbe ormai ponderato una decisione. Queste le ultime novità.

Le vicende legate alla zona mediana di campo sono destinate a catalizzare l’attenzione della piazza capitolina tutta nelle prossime settimane e, con ogni probabilità, fino alla chiusura del mercato di gennaio.

Molto dipenderà dalle capacità di Pinto e del suo team, irrimediabilmente chiamati a concludere quanto lasciato aperto in estate. Se, come detto, la vicenda legata al centrocampista è divenuto un vero e proprio tormentone, questo è legato alla consapevolezza di come, per Mourinho, la zona a schermo della difesa sia da tempo quella necessitante di maggiori migliorie.

Ciò non esclude, soprattutto considerando le scelte fatte dal portoghese in questi primi mesi, interventi anche nelle altre regioni di campo. Questi ultimi, però, oltre che ad essere legati all’andamento del piano epurativo, risulteranno secondari rispetto all’approdo di un elemento che ben coesista con uno tra Veretout e Cristante.

La coppia appena citata ha giocato quasi sempre da fine agosto e, oltre a necessitare di alternative all’altezza, manca indubbiamente di caratteristiche, la cui assenza era stata denunciata dallo Special One sin dal giorno del suo approdo. Proprio per accontentare quest’ultimo e, soprattutto, migliorare il livello di una rosa apparsa fin qui non poco in difficoltà, servirà agire con concretezza e celerità.

Calciomercato Roma, dalla Germania sono sicuri: Zakaria ha preso posizione

Uno dei giocatori maggiormente seguiti nell’ultimo periodo è stato sicuramente Denis Zakaria. Mediano del Borussia Monchengladbach, il suo contratto è in scadenza fra un anno. Ciò, unitamente alle caratteristiche e qualità palesate in Germania, hanno reso lui un profilo più che affascinante per la Roma e tanti altri club d’Europa.

La forte concorrenza di cui raccontatovi in passato aveva però già complicato uno scenario che, dopo le ultime indiscrezioni provenienti dal tabloid mitteleuropeo, appare ora quasi come utopistico. Stando a quanto riferito dalla “Bild”, infatti, Zakaria vuole prendersi del tempo per valutare bene tutte le offerte arrivategli (e destinate ancora ad aumentare) fino a questo momento. La priorità per lui è l’approdo in Premier League e già nelle prossime settimane sono previsti i primi approcci dai top team d’oltremanica.