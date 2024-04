La Roma lo perde con la clausola: ha scelto Milano

Il calciomercato estivo si avvicina e tra indiscrezioni e notizie reali, la Roma è sotto i riflettori, sia in entrata che in uscita

Costretta a scendere in campo questa sera per recuperare gli ultimi 18 minuti più recupero della sfida contro l’Udinese, sospesa per il malore di Ndikca, la Roma è costretta a vincere per riscattare la sconfitta contro il Bologna e non compromettere ulteriormente la corsa al quinto posto. Senza la qualificazione alla prossima Champions League, d’altronde, difficilmente la squadra giallorossa potrà essere competitiva sul mercato, rispettando allo stesso tempo i paletti del settlement agreement.

In attesa che venga ufficializzato il nome del nuovo direttore sportivo, nelle ultime ore sono in costante ascesa le quotazioni di Nicholas Burdisso. In ottimi rapporti con Daniele De Rossi, l’ex difensore giallorosso ha già deciso di non rinnovare il contratto con la Fiorentina e di cercare altrove un ruolo maggiormente operativo. Profondo conoscitore del calcio sudamericano, il dirigente viola ha già da tempo messo nel mirino diversi calciatori del Boca Juniors.

Dalla Roma a Milano: lo prendono con la clausola

Già da mesi, d’altronde, vi abbiamo raccontato di un vigile interesse della Roma in Sudamerica, nominando anche Ezequiel Fernandez tra i calciatori monitorati dagli scout capitolini. Un profilo che piace molto anche a Burdisso, ma non solo. Con una clausola rescissoria da 15 milioni di dollari, il centrocampista 21enne è finito nei radar di molte big europee.

Inter e Milan, in particolare, pensano a lui per rinforzare la propria mediana, al pari del Napoli e della Lazio. La Serie A, secondo ‘masfichajes.com’, non è tuttavia l’unico campionato interessato al calciatore: Atletico Madrid e Brighton rendono ancora più folta la concorrenza per il centrocampista argentino, molto apprezzato come il suo collega di reparto, Medina.