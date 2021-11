Calciomercato, Ranieri sblocca la Roma | Ecco l’offerta

Il calciomercato di gennaio si avvicina sempre di più, con l’apertura ufficiale fissata al giorno 3 del primo mese dell’anno.

Il general manager Tiago Pinto è stato molto chiaro nel prepartita della sfida contro lo Zorya, confermando si che qualcosa verrà fatto, ma non ci sarà un’altra rivoluzione come quella dell’estate scorsa.

Il dirigente portoghese tra giugno ed agosto si era concentrato esclusivamente sulle cessioni, con i soli quattro acquisti che sono stati Rui Patricio, Matias Vina, Eldor Shomurodov e il grande investimento dell’estate Tammy Abraham. Nel corso di questi mesi però si sono aggiunti altri calciatori che per José Mourinho non sono molto utili alla causa.

Calciomercato Roma, offerta di Ranieri

Uno dei giocatori che sicuramente la Roma proverà a cedere è Amadou Diawara. Il guineano classe ha disputato solamente 145 minuti in tutta la stagione. Una sola presenza in Serie A e quattro in UEFA Conference League, tre delle quali nella fase a gironi. Per l’ex calciatore di Bologna e Napoli si è fatto sotto il Watford di Claudio Ranieri.

Il club inglese vorrebbe il calciatore in prestito con diritto di riscatto legato alle presenze, in un’operazione molto simile a quella che ha portato Pau Lopez al Marsiglia. C’è però ancora distanza di valutazione del giocatore che la Roma valuta sui 13-15 milioni, mentre il club inglese vorrebbe un prestito con diritto di riscatto fissato a massimo 8-10 milioni di euro.