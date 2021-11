Roma, multa e sanzione per Tammy Abraham

Tammy Abraham finisce nei guai. Cattive notizie per il numero 9 della Roma, ufficiale multa e sanzione per lui. Le ultime sull’attaccante inglese.

Cattive notizie per Tammy Abraham. Il gigante inglese, centravanti della Roma, è incappato in una multa e sanzione che stanno facendo notizia. Ecco cos’è successo al nuovo numero 9 giallorosso.

Non il migliore dei periodi per Tammy Abraham, il numero 9 giallorosso è incappato in un incidente di percorso in Inghilterra. Alla guida della sua Lamborghini è stato pizzicato da un autovelox oltre il limite della velocità. Corre tanto in campo e non si contraddice al volante, ma stavolta è arrivata la sanzione. Meno sei punti sulla patente per lui, oltre ad una multa in sterline equivalente a quasi mille euro. La notizia è stata rilanciata dal da The Scottish Sun, secondo cui la sanzione è stata commutata per aver oltrepassato di 27 miglia orarie il limite di velocità. Ora il riscatto si aspetta dal campo, a partire da stasera.

Leggi anche: Roma-Zorya, novità Zaniolo | Le probabili formazioni dei quotidiani

Roma, guai per Tammy Abraham | Multa e sanzione

Il numero 9 inglese vuole tornare a ritrovare l’entusiasmo d’inizio stagione. Finora per lui 18 presenze in maglia giallorossa condite da 5 reti, manca ancora l’acuto decisivo per convincere definitivamente tutti in casa Roma.

1🔸5🔸2🔸2 | #SaveTheTactic 🐺 Con Romolo in piazza per parlare delle iniziative di #RomaCares a supporto delle donne vittime di violenza#AmamieBasta pic.twitter.com/RoCpKtwuyq — AS Roma (@OfficialASRoma) November 25, 2021

La speranza è quella di ritrovare lo slancio e l’entusiasmo che hanno caratterizzato l’esordio stagionale. A partire da questa sera, da capire se a gara in corso, il numero 9 potrà tornare a festeggiare all’Olimpico. Fra poche ore i giallorossi scenderanno in campo, contro lo Zorya. Gara fondamentale per gli equilibri del girone, guastati dalla doppia brutta figura arrivata contro il Bodo.