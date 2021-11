Roma-Zorya, novità Zaniolo | Le probabili formazioni dei quotidiani

Alle 21 il calcio d’inizio di Roma-Zorya, quinta giornata di Conference League. Mourinho a caccia del pass per il turno successivo.

Riprende oggi il cammino europeo della Roma, impegnata questa sera all’Olimpico contro lo Zorya. Il match, valido per la quinta giornata dei gironi di Conference League, può regalare ai giallorossi la certezza del passaggio del turno. Un appuntamento quindi da non mancare, così da poter guardare con maggiore serenità all’ultimo match del girone, tra due settimane.

José Mourinho, d’altra parte, lo ha detto sin dal suo arrivo a Roma: vincere la prima edizione della Conference sarebbe un onore. Per questo la Roma cercherà di portare il proprio percorso europeo più lontano possibile, nonostante la fatica del doppio impegno possa essere difficile da gestire per una rosa come quella giallorossa. Nella conferenza stampa di ieri, l’allenatore ha svelato 5 titolari, pur mantenendo stretto riserbo sul sistema di gioco con cui la Roma scenderà in campo.

Roma-Zorya, le probabili formazioni secondo i quotidiani

Domanda dopo domanda, Mou ha svelato alcuni dei calciatori che questa sera saranno sicuramente in campo dal primo minuto. L’allenatore non rinuncerà a Rui Patricio né a Tammy Abraham. In campo dall’inizio anche Gianluca Mancini, così come Jordan Veretout, squalificato in campionato per il prossimo turno. Torna titolare, dopo due esclusioni consecutive, anche Nicolò Zaniolo, che questa sera potrebbe giocare nell’inedito ruolo di seconda punta al fianco di Abraham. Vediamo insieme le probabili formazioni dei quotidiani di oggi.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Darboe, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

IL TEMPO (3-4-1-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo; Shomurodov, Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Darboe, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

IL ROMANISTA (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Bove, Veretout, Mkhitaryan El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

IL MESSAGGERO (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Darboe, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

TUTTOSPORT (3-4-1-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Darboe, Veretout, El Shaarawy; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham.