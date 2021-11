Durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League, Jordan Veretout ha speso parole di grande attaccamento alla maglia.

Dopo una serie di risultati deludenti, la Roma ha ritrovato la vittoria e il sorriso domenica sera a Genova. Il successo sui rossoblu ha rilanciato le ambizioni della squadra di José Mourinho, ancora pienamente in corsa per tutti i propri obiettivi stagionali. Non c’è tempo, però, per godersi il risultato di Marassi: domani si torna in campo per la sfida di Conference contro lo Zorya.

Oggi l’allenatore portoghese ha presentato la partita in conferenza stampa. Un match molto importante che potrebbe permettere alla Roma di chiudere in anticipo il discorso qualificazione. Mourinho ha colto l’occasione per parlare anche di questioni tattiche, dicendosi soddisfatto per il gioco che la squadra ha espresso nelle partite in cui, a causa dell’emergenza infortuni, è stata schierata con una difesa a 3.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rottura totale con il club | Prezzo fissato

Calciomercato Roma, annuncio in conferenza | “Sono romanista, voglio vincere qui”

Durante l’incontro con la stampa, Mourinho ha anche svelato alcuni dei calciatori che domani saranno sicuramente titolari. Pur non sbilanciandosi sul sistema tattico che la Roma adotterà, l’allenatore ha voluto svelare ben cinque dei giocatori che domani saranno in campo dal primo minuto nella sfida europea contro lo Zorya. Tra loro figura anche Jordan Veretout, squalificato in Campionato e seduto al fianco dell’allenatore in conferenza stampa.

E proprio dal francese sono arrivate importanti parole di appartenenza alla causa giallorossa. Interpellato sulla situazione relativa al rinnovo di contratto e sugli obiettivi futuri, il centrocampista ha chiarito le proprie intenzioni: “Ora voglio vincere con la Roma“. Poi, sul prolungamento di contratto, le parole che entusiasmano il tifosi: “Il mio agente è in contatto con la società. Il club sa che deve fare, io sono romanista e voglio restare“.