Calciomercato Roma, rottura totale con il club | Prezzo fissato

Calciomercato Roma, da riportare i recenti aggiornamenti relativamente alla questione mediano.

Da molto tempo, quest’ultima, rappresenta una vera e propria priorità per mister Mourinho.Questo da tempo ha espresso il suo gradimento verso Denis Zakaria. Le recenti dichiarazioni rilasciate dal ds del Borussia Monchengladbach hanno permesso di capire quale possa essere il futuro dello svizzero che,come noto, non è l’unico profilo seguito.

L’elvetico resta sicuramente, attualmente, in pole position, avendo quelle caratteristiche da tempo ricercate dallo Special One e individuate nei primi due mesi di mercato estivo in Granit Xhaka. Non è un caso quindi se, dopo il mancato approdo del 34 dell’Arsenal, il nome maggiormente rimbalzato all’ombra del Colosseo sia stato proprio quello di Denis.

Non vanno però dimenticate le altre piste che Pinto ha sempre voluto tenere aperte, così da avere delle pronte e valide alternative in caso di fumata grigia del piano A. Questo continua a condurre al mediano del Borussia ma, stando alle ultime notizie riportate da “Il Romanista”, non è da escludersi la riapertura di uno scenario in Premier League.

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Douglas Luiz

Tra i vari, infatti, anche Douglas Luiz aveva catalizzato l’attenzione dei dirigenti di Trigoria. Il centrocampista dell’Aston Villa è valutato circa 35 milioni di euro. Una cifra non trattabile a detta del club che ha però recentemente da lui ricevuto un secco “no” di fronte alla proposta di rinnovo contrattuale. La scadenza è attualmente fissata nel 2023 e, se prenderlo a gennaio risulta difficile alle condizioni dettate, non sono da escludersi eventuali novità il prossimo giugno.

A quel punto, infatti, il brasiliano avrebbe davanti a sé un solo anno di contratto e costringerebbe la società anglosassone a fare delle valutazioni volte ad evitare eventuali beffe a parametro zero. Intanto fra qualche settimana è previsto l’incontro del suo entourage con diverse realtà europee per poi riferire all’Aston Villa di eventuali offerte che possano assecondarne le richieste. E non si sottovalutino i buoni rapporti tra i soci italiani del suo procuratore e il club giallorosso.