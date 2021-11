Calciomercato Roma, bomba Zakaria | Annuncio UFFICIALE

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti sul fronte Zakaria. Queste le ultime novità.

Che lo svizzero sia tra i profili maggiormente graditi all’ombra del Colosseo è ormai cosa nota. Il nome del mediano del Borussia Monchengladbach iniziò a rimbalzare nell’etere capitolino già nelle ultime due settimane di agosto, quando Pinto si vide costretto ad abbandonare definitivamente la pista Xhaka.

Il giocatore dell’Arsenal era stato seguito per tutti i tre mesi estivi e le sue stesse dichiarazioni durante l’Europeo, unitamente ai messaggi social che sembrava voler mandare, lasciavano intendere come l’anelito principale dello Special One potesse alla fine trovare un appagamento. Il mister ha infatti chiesto sin dal giorno zero un rinforzo in mediana, volto a collaborare con uno tra Veretout e Cristante e ad apportare caratteristiche attualmente mancanti in questa zona di campo.

Ricorderete altresì come lo scenario tramontò pian piano a causa della scarsa collaborazione dell’Arsenal, chiedente una cifra, a detta della Roma, spropositata, considerando la situazione contrattuale del numero 34. Tramontato lo scenario in Premier, il giocatore maggiormente seguito, come detto, è stato proprio Zakaria.

Le sue qualità attualmente affascinano plurime realtà europee e ciò costringe la Roma ad accelerare i tempi se davvero voglia arrivare al suo ingaggio. Intanto, dalla Germania sono arrivate delle dichiarazioni ufficiali circa il suo futuro.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale su Denis Zakaria

Nel nostro campionato, Denis ha attirato l’attenzione anche della Juventus, essendone Allegri un grande estimatore e, soprattutto, necessitando i bianconeri di un rinforzo in questo reparto. Relativamente alla possibilità di cambiare casacca e campionato, ha così parlato ai microfoni della “Bild”, Max Eberl, direttore sportivo del Borussia.

“Saremmo stupidi se non affrontassimo la situazione qualora lui o qualsiasi altro giocatore chiedesse la cessione. Su Zakaria dico che va valutata la possibilità di trattenerlo e capire quale sia la cosa migliore per noi e la nostra stagione”. Ha poi chiosato: “Prima della fine del campionato mi piacerebbe vedere lui firmare per il rinnovo”.