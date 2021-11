Calciomercato Roma, pressing rinnovo | Salta il colpo a zero

Calciomercato Roma, pressing sul rinnovo: salta il possibile colpo a zero per Tiago Pinto. Anche se la sensazione è che possa partire ugualmente

Per molto tempo, la scorsa estate, è stato uno degli obiettivi della Roma per l’attacco. Poi la difficoltà di chiudere l’operazione, non ha permesso che tutto andasse in porto. Ma di certo non è uscito dai radar di Tiago Pinto, anche per via della scadenza del proprio contratto fissata nel prossimo giugno.

Un possibile colpo a zero quello di Azmoun, l’attaccante iraniano dello Zenit cha ha iniziato alla grande la stagione e che sembra non volersi fermare. Ed è appunto per questo motivo che i russi stanno cercando in tutti i modi di rinnovare l’accordo. E’ in pressing lo Zenit sull’entourage del calciatore affinché si possa trovare un accordo. Ma non sarà facile, la sensazione è che Azmoun possa partire ugualmente.

Calciomercato Roma, salta il colpo Azmoun

L’iraniano sta dimostrando tutte le proprie qualità. Otto gol in questo inizio di stagione in solamente 13 presenze, più due in Champions League. Un bottino niente male che gli ha permesso di entrare nei radar non solo della Roma ma anche del Siviglia e soprattutto del Lione. Sono i francesi infatti quelli che in queste settimane hanno evidenziato un interesse importante per l’attaccante, così come anche spiegato dal direttore sportivo Juninho, che non ha per nulla nascosto la possibilità di affondare il colpo a gennaio. Una situazione che taglierebbe fuori la Roma, che in attacco, almeno per quanto riguarda la prossima finestra di mercato, non sembra avere l’intenzione di intervenire.

Sono altri in questo momento i pensieri di Mourinho e di Tiago Pinto, che sono alla ricerca di un difensore centrale, di uno esterno, e di un centrocampista.