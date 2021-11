Roma-Torino, report infortuni: quattro assenti

Roma-Torino, report infortunati. Sono quattro gli assenti per Ivan Juric che domenica arriverà all’Olimpico. Le ultime notizie

Si inizia a preparare il Torino in vista della gara di domenica contro la Roma all’Olimpico. La squadra di Juric, che ieri sera ha battuto l’Udinese, è scesa in campo oggi per cominciare immediatamente a lavorare. E dal report che la società granata ha emanato, ci sono quattro elementi che non stanno benissimo.

Intanto, ha spiegato il Toro, chi ha giocato ieri ha fatto un allenamento di scarico tra lavoro defaticante nella piscina terapeutica e in palestra. “Tutti gli altri elementi a disposizione hanno invece svolto una sessione tecnica” si legge ancora. Domani è prevista anche una sola seduta di allenamento.

Roma-Torino, quattro assenti per Juric

Al momento sono quattro gli assenti per Ivan Juric. Che non potrà contare probabilmente sulle prestazioni di Verdi – per lui oggi solamente terapie – e di Ansaldi, Mandragora e Rodriguez, che hanno svolto lavoro differenziato. A momento insomma la situazione in casa granata è questa. E non è delle migliori. Anche se ci sono ancora diversi giorni per recuperare qualcuno. Ovviamente la Roma non sta benissimo, anche e soprattutto perché la formazione dello Special One, giovedì sera, sarà impegnata in Conference League contro lo Zorya. Una gara che porterà sicuramente via delle energie fisiche e anche mentali.

Quella di domenica prossima, comunque, sarà una delle partite più importanti fino al momento. Perché i giallorossi affronteranno una squadra sicuramente in forma e che ha tutta la settimana per prepararsi al meglio. Con un Belotti anche ritrovato e che guiderà l’attacco dei piemontesi.