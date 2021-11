La bella vittoria di Marassi contro il Genoa ha rilanciato la Roma in classifica e ridato entusiasmo a un ambiente depresso dopo gli ultimi risultati negativi. Serviranno test senza dubbio più probanti, ma contro il Genoa la difesa non è mai andata in difficoltà e così il modulo con i tre centrali è destinato a essere riproposto in futuro come valida alternativa al classico 4-2-3-1 di inizio stagione. Questo fattore insieme all’esplosione di Felix fa cambiare le strategie per gennaio.

