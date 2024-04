Allegri al posto di Pioli, Serie A ribaltata: scacco matto Juventus

Ormai sempre più lontano dalla Juventus, Max Allegri potrebbe ripartire da un’altra panchina in Serie A. L’indiscrezione spariglia le carte e apre le porte a nuovi scenari.

Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato, Massimiliano Allegri dovrebbe lasciare i bianconeri. Nonostante le dichiarazioni di facciata di Cristiano Giuntoli, tanti indizi suggeriscono che i tempi per un ribaltone in panchina per la “Vecchia Signora” siano ormai maturi.

Protagonisti di una seconda parte di stagione che definire negativa sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, Vlahovic e compagni si giocheranno fino all’ultimo un piazzamento tra le prime cinque. Anche la qualificazione per la finale di Coppa Italia è arrivata molto a fatica per la Juventus; soltanto la zampata di Milik ad una manciata di minuti dal novantesimo ha permesso ai bianconeri di accorciare le distanze e di beffare la Lazio, che già assaporava la clamorosa rimonta. L’involuzione che sta attraversando “Madama” nel gioco e nella testa è dunque preoccupante e, salvo clamorosi colpi di scena, porterà ad un cambio della guida tecnica. Thiago Motta osserva l’evolvere della situazione da una posizione tutt’altro che banale, dal momento che l’allenatore del Bologna è il primo nome (e unico) nome nella lista di Giuntoli.

Da Pioli ad Allegri: il Napoli innesca l’effetto domino

Con l’addio alla Juve ormai scritto, Allegri potrebbe essere chiamato a guardarsi intorno per valutare eventuali soluzioni. Dopo essere stato accostato in modo piuttosto tiepido al Milan, il tecnico livornese è finito in un nuovo potenziale effetto domino. Alla ricerca di un tecnico importante dal quale ripartire, non è escluso che De Laurentiis possa fare un pensierino proprio per l’attuale allenatore della Juventus, al quale è legato da un grande feeling.

Fino a questo momento, infatti, il Napoli non ha ancora sciolto le riserve su quella che sarà la guida tecnica della prossima stagione. Dopo aver sondato Vincenzo Italiano, sembrava poter prendere quota l’opzione Conte. Il tecnico salentino, però, finora non ha accettato la proposta messa sul piatto dagli Azzurri, nei cui dossier è finito anche il profilo di Stefano Pioli ormai al passo d’addio con il Milan. Tuttavia, in un mosaico ancora tutto da comporre, occhio alla candidatura di Allegri. A valorizzare il possibile accostamento Allegri-Napoli, tra gli altri, è stato Enrico Fedele.

Intervenuto su Otto Channel, Fedele si è infatti espresso in questi termini: “La Juventus si separerà da Allegri, probabilmente. Poiché credo che Conte non venga, a questo punto la scelta dovrebbe cadere su uno tra Pioli, che non resterà al Milan, e Allegri. Dal punto di vista economico potrebbe essere conveniente ingaggiare il tecnico della Juve, perché i bianconeri potrebbero anche partecipare all’ingaggio. Allegri non è un ex allenatore come qualcuno vuol far credere: ha vinto sei Scudetti, non è l’ultimo arrivato”.