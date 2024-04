Nuovo colpo a zero dalla Premier League: derby Roma-Lazio

Calciomercato Roma. La società giallorossa inizia a pensare alla prossima stagione ed ai possibili innesti per rinforzare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi.

Lo scampolo di gara contro l’Udinese, poi il derby del Sud contro il Napoli al Maradona, fino alla grande sfida del 2 maggio contro i neo campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Sono gli otto giorni che segneranno la stagione della Roma.

I responsi di questi tre impegni daranno un senso compiuto all’attuale stagione giallorossa, quella che ha visto il coraggioso cambio in corsa che ha portato al licenziamento di José Mourinho ed alla scelta, altrettanto coraggiosa, di affidare la panchina della Roma a Daniele De Rossi, ma non soltanto.

Udinese, Napoli e Bayer Leverkusen, nell’ottica della doppia sfida di Europa League, tracceranno, infatti, le linee guida della Roma che verrà. Della nuova Roma di Daniele De Rossi che avrà, per scelta e necessità, un volto diverso dall’attuale.

Ed in attesa degli scontri determinanti per la sua stagione, la società giallorossa ha iniziato a guardarsi attorno, scandagliando le possibili opportunità di mercato in vista della prossima stagione. Ed i responsabili del mercato giallorosso sembra che abbiano già adocchiato qualcosa o…qualcuno.

E’ derby di mercato

Il nostro calcio non naviga nell’oro. Diverse società devono far quadrare i conti e le spese occorre che siano monitorate con estrema attenzione. Anche la Roma è alla ricerca di opportunità che il mercato può offrire e dove si possano coniugare al meglio qualità e costi bassi.

E se poi ci si imbatte in un possibile affare a parametro zero, è tanto di guadagnato. In tutti i sensi. Su pagineromaniste.com si parla di Joel Matip, classe 1991, difensore tedesco naturalizzato camerunense del Liverpool, che potrebbe rappresentare una ghiotta opportunità di mercato per la società giallorossa.

L’annunciato addio al Liverpool del tecnico tedesco, Jurgen Klopp porterà, come conseguenza, un profondo cambiamento all’interno della rosa dei Reds. Matip ha il contratto in scadenza e sta valutando altre opportunità oltre la Bundesliga.

Sul difensore c’è la Roma, ma non soltanto. Infatti anche i ‘cugini’ della Lazio sembrano interessati al 33enne. Joel Matip al momento è fermo ai box a causa della rottura del crociato del ginocchio destro. Il totale recupero dovrebbe avvenire esattamente all’inizio della prossima stagione. E Roma e Lazio ci sono.