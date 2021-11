Calciomercato Roma, sorpresa in Serie A | Spunta un terzo club

Le richieste di José Mourinho per il calciomercato di gennaio sono molto chiare alla dirigenza. C’è però un nuovo ostacolo per un obiettivo.

I giallorossi oggi occupano la quinta posizione in classifica in Serie A e la seconda nel girone C di Conference League, dove domani sera allo Stadio Olimpico arriverà lo Zorya nella quinta e penultima giornata della fase a gironi.

Gli obiettivi della società e di Mourinho sono molto chiari. Il principale è quello di tornare a disputare la Champions League dal prossimo anno, che vorrà dire nuovi introiti economici. Poi bisognerà andare fino in fondo in Coppa Italia e appunto in Conference League. Per arrivare a centrare almeno uno di questi obiettivi ci sarà bisogno di nuovi rinforzi nel calciomercato di gennaio.

Calciomercato Roma, sorpresa in A | Spunta un nuovo club

Se a centrocampo servirà sicuramente un nuovo giocatore, un altro ruolo dove la Roma è addirittura più scoperta, è quello del terzino destro. Per ora Rick Karsdorp sta offrendo tutte le garanzie tecniche e fisiche che bastano al club capitolino, ma non potrà disputare tutte le partite. Bryan Reynolds è ormai chiaro che non è ancora pronto, per questo servirà un giocatore affidabile. Tra le tante ipotesi in queste ultime settimane si era aperta la pista che porta a Bartosz Bereszynski, terzino destro della Sampdoria classe ’92.

Il blucerchiato, però, oltre che ad essere nelle mire di Inter e Roma, a sorpresa è entrato in orbita di un altro club italiano. Secondo quanto riportato da sampnews24.com’, ci sarebbe anche il Bologna, a caccia del sostituto di Lorenzo De Silvestri che a giugno saluterà gli emiliani a parametro zero. Il patron del club doriano fa una valutazione di almeno 5 milioni di euro del giocatore.