Calciomercato Roma, non solo Italia | Lo vuole anche Conte

Ci sarà tanto lavoro da fare sul calciomercato per la Roma a gennaio, seppura la finestra è considerata di sola ‘riparazione’.

Il general manager Tiago Pinto sa bene cosa José Mourinho ricerca e cosa quindi manca alla squadra giallorossa. Dei reparti da rinforzare e dei giocatori utili alla causa in grado da offrire qualità e quantità per la seconda parte di stagione.

Uno dei ruoli dove sicuramente i Friedkin dovranno mettere mano al portafoglio è quello del centrocampo. Con Gonzalo Villar – alle prese con il Covid-19 – e Amadou Diawara in uscita, servirà un innesto importante che possa far rifiatare Bryan Cristante e Jordan Veretout, con le due opzioni Bove e Darboe sempre pronte all’evenienza.

Calciomercato Roma, piomba Conte | Lo vuole in Premier

Uno dei nomi circolati in questi mesi è stato quello di Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano sembrava che l’estate scorsa dovesse lasciare il Cagliari, ma così non è stato. E’ un nome però che piace ad alcuni club, tra i quali in Italia anche all’Inter e alla Roma. Quest’anno ha fornito 2 assist e ricevuto tre cartellini gialli in 12 presenze, dove però non è riuscito ancora ad andare a segno.

Sul classe ’95, però, era uscito un altro rumors, sul possibile interessamento di una big di Premier League. Infatti Fabio Paratici aveva proposto al Tottenham proprio Nandez, ma alla fine non se ne fece nulla. Secondo quanto confermato da ‘calciomercato.com’, è adesso Antonio Conte ad apprezzare le sue caratteristiche. Ecco che l’ex dirigente della Juventus potrebbe riaprire le trattative con il Cagliari. La clausola rescissoria del centrocampista è di 36 milioni di euro (17 ne aveva spesi il club sardo per prelevarlo dal Boca Juniors). Oltre a Roma e Inter, in Italia anche il Napoli è sulle sue tracce.