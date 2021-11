Roma, allarme Pellegrini | Mou gela tutti in conferenza stampa

Roma, infortunio Pellegrini: le parole di Mourinho in conferenza stampa sono preoccupanti. Ecco i dettagli.

Già contro il Genoa era stato costretto a stringere i denti, alla luce dell’infiammazione al ginocchio sinistro che lo tormenta da alcune settimane: ma alla fine, al Ferraris, Pellegrini è sceso in campo, dando il suo contributo con una prestazione non appariscente, ma comunque solida.

Mourinho ha deciso di non rischiare il suo capitano contro lo Zorya, per non aggravare una situazione potenzialmente pericolosa. Tuttavia, le condizioni di “Lollo” agitano e non poco le acque in casa giallorossa, a maggior ragione dopo l’annuncio di José Mourinho nella conferenza stampa post Zorya.

A chi gli chiedeva maggiori ragguagli sullo stato di salute di Pellegrini, Mourinho ha chiosato così: “Lorenzo è infortunato, e quando dico infortunato, è infortunato.” Ragion per cui, un suo recupero lampo in vista della gara contro il Torino appare sempre più difficile; la preoccupazione di Mou, e dei tifosi, è però rivolta al ciclo terribile che aspetta i giallorossa, con 7 partite in rapida successione, che potrebbero rappresentare un turning point della stagione dei capitolini.