Roma, Berardi annuncia un “rinforzo” | Arriva l’ex Manchester City

Roma, le recenti dichiarazioni hanno lasciato intendere quali siano i prossimi “Goal” del club e, soprattutto, hanno annunciato un nuovo approdo.

A più di un anno dal loro arrivo, i Friedkin hanno palesato una grande volontà di cambiare la dimensione del club. Al netto della programmazione e dei discorsi di natura squisitamente economica, ciò che i tifosi hanno maggiormente gradito è stata la volontà dei due americani di ricostruire un legame con la piazza che, sotto la gestione precedente, si era pian piano inasprito.

La costante presenza, unitamente alla grande concretezza e ai pochi proclami dei due nuovi proprietari, hanno permesso ai tifosi di acquisire sempre più fiducia nei confronti di un club che, a livello societario, tante volte aveva deluso nel recente passato. A migliorare ulteriormente il rapporto è stata la scelta di ingaggiare un tecnico come José Mourinho.

Quest’ultimo, divenuto emblema di quel mantra di cambiamento che sir. Dan con il figlio Ryan hanno palesato di voler seguire, è però solo la punta evidente di un iceberg molto più profondo. I cambiamenti strutturali che i giallorossi stanno attuando sono plurimi e tutt’altro che superficiali. E una conferma è arrivata dal CEO, Pietro Berardi. Quest’ultimo ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di accrescere il livello della Roma, portandola a un livello internazionale.

Roma, c’è l’annuncio di Berardi: arriva un ex City

Il Chief Executive Officer ha poi sottolineato come tutto il mondo Roma, all’esterno e all’interno, sia caratterizzato in questo periodo da un grande entusiasmo, chiosando il proprio discorso con delle interessanti dichiarazioni relativamente all’area business e all’importanza di adattarsi, da questo punto di vista, al paradigma a stelle e strisce.

Così, infatti, Berardi: “L’area business deve seguire in ambito sportivo lo stesso percorso dell’America. Per questo abbiamo deciso di ingaggiare un nuovo responsabile dell’area commercial. Viene dagli USA e si chiama Ryan Norys. Ha lavorato, tra le tante, anche nel Manchester City. Con umiltà, determinazione e in modo concreto vogliamo cambiare e rinforzare questo club”.