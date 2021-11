Calciomercato Roma, affare già fatto | Firma a gennaio

Calciomercato Roma, affare già fatto: la trattativa si potrebbe chiudere già nel prossimo mese di gennaio. Ecco le ultime

Si potrebbe scatenare un vero e proprio effetto domino di attaccanti. Visto che ci sono diverse trattative in ballo che potrebbero stravolgere i reparti avanzati di molti club. Quello della Roma potrebbe anche vedere un cambiamento, visto che ormai appare scontata, in ogni caso, una partenza.

Secondo il Corriere della Sera infatti, la Fiorentina – che è in attesa di capire l’evoluzione della situazione che gira attorno a Dusan Vlahovic – avrebbe già bloccato l’attaccante della Roma Borja Mayoral. Che con Mourinho il campo non lo vede praticamente mai, e che non vede l’ora di salutare la compagnia per cercare un po’ di continuità nella seconda parte di stagione.

Calciomercato Roma, firma a gennaio

Come vi abbiamo raccontato già alcune settimane fa, la Roma non metterebbe in nessun modo il bastone tra le ruote a una possibile partenza del giocatore. Lo Special One lo ha messo praticamente da parte e nelle prossime settimane questa situazione non cambierà. Ma questa uscita potrebbe sicuramente lasciare un buco davanti, anche se ormai, Mou, a dire il vero, ha deciso di lanciare Felix che ha risposto ala grandissima nella trasferta di Marassi contro il Genoa con una doppietta.

La sensazione è che davanti a una buona occasione Pinto possa cercare di prenderlo un altro elemento nel reparto avanzato. Ma non ci si svenerà. La cosa certa, invece, è che lo spagnolo ha chiuso da un poco di tempo le valigie ed è in attesa di capire solamente la destinazione dell’aereo sul quale imbarcarsi. Sarà addio. Sicuro.