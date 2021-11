Calciomercato Roma, sorpasso lampo | Pinto nei guai

Il calciomercato di gennaio si avvicina sempre di più e il lavoro da fare in quei giorni per Tiago Pinto non sarà di poco conto.

Se per tutta l’estate scorsa il centrocampista tanto richiesto da José Mourinho non è arrivato, dovrà arrivare nella sessione di riparazione, a costo di mettere mano al portafoglio da parte dei Friedkin.

Dal canto suo Tiago Pinto nelle scorse settimane è stato molto chiaro, ovvero si interverrà si sul mercato ma sempre con molto criterio, come a dire che non ci saranno spese folli. Dunque il centrocampista che la Roma da tempo ha messo nel mirino è Denis Zakaria, svizzero di origini congolesi, in scadenza di contratto a fine stagione con il Borussia Monchengladbach.

Calciomercato Roma, sorpasso inglese per Zakaria

Nella foto superiore abbiamo inserito Jurgen Klopp non a caso. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, il Liverpool sarebbe pesantemente piombato sul giocatore classe ’96. I Reds si aggiungono già alla lunga fila di squadre interessate al centrocampista, tra le quali il Barcellona di Xavi, a caccia di un centrocampista vista la possibile cessione di Frenkie de Jong.

In Italia la Roma e la Juventus monitorano con attenzione la situazione, ma non è escluso che il giocatore possa addirittura partire a gennaio con un piccolo esborso economico nei confronti del Borussia. In alternativa in estate, essendo un parametro, zero, potrebbe crearsi una vera e propria asta internazionale. La priorità di Zakaria sembrerebbe essere la Premier League, poi la Liga e poi la Serie A. Non desidera rimanere in Bundesliga dove lo corteggiano anche il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco.