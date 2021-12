Calciomercato Roma, fuori 4 mesi | Affare saltato

La Roma è impegnata al Dall’Ara nella gara contro il Bologna. Nel frattempo cambiano repentinamente gli scenari di calciomercato, l’affare è saltato.

Giallorossi in campo a Bologna per la quindicesima giornata di Serie A. All’intervallo il punteggio è di 1-0 per i padroni di casa . Mentre i tifosi sperano nella rimonta c’è un nuovo scenario di mercato da registrare per Mou e Tiago Pinto. Dopo il brutto infortunio, che costringerà il giocatore a diversi mesi d’assenza, l’affare è definitivamente saltato.

La Roma è a caccia della quarta vittoria consecutiva, sul difficile campo del Bologna. A fine primo tempo il risultato è 1-0 per i padroni di casa. Mentre le speranze dei tifosi sono tutte rivolte a quello che succede al Dall’Ara c’è un nuovo aggiornamento di mercato. Manca poco più di un mese all’inizio della sessione invernale, tanti movimenti si attendono nella finestra invernale. Tra i tanti rinforzi che si auspica il tecnico giallorosso c’è una casella fondamentale da riempire. Al riguardo arriva un nuovo ribaltone dalla Spagna, l’affare adesso è completamente saltato.

Calciomercato Roma, out 4 mesi | Affare saltato

Tegola in casa Barcellona, cattive notizie per il tecnico Xavi Hèrnandez. Il neo allenatore dei catalani deve fare i conti con un nuovo infortunio in squadra, che cambia totalmente gli equilibri del futuro calciomercato.

Il tecnico dei blaugrana dovrà fare a meno di Sergi Roberto. I catalani perdono a lungo il jolly di centrocampo, dopo un brutto infortunio al retto femorale della coscia destra. Gravissimo infortunio per il centrocampista, costretto ad operarsi e restare lontano dai campi per almeno 4 mesi. Questo ridisegna anche il calciomercato, il duttile giocatore era segnalato tra i profili in uscita in casa Barcellona. Per le sue qualità e la sua duttilità era stato accostato anche alla Roma. I giallorossi sono a caccia di rinforzi per la mediana, in vista di gennaio, il nome di Sergi Roberto ora può essere senza dubbio depennato dalla lista degli obiettivi.