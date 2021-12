Calciomercato Roma, stop Monchi | Mourinho lo ha chiesto a Pinto

Calciomercato Roma, lo avrebbe richiesto direttamente il tecnico portoghese. Tiago Pinto è pronto all’assalto a gennaio. Stop Monchi.

La richiesta sarebbe arrivata direttamente da José Mourinho. E allora Tiago Pinto sarebbe pronto ad accontentarlo, andando all’assalto già a gennaio per cercare di prendere quel centrocampista che serve allo Special One. Dalla Spagna arrivano queste notizie, riportate da ElGolDigital, che spiegano come l’allenatore portoghese abbia fatto una richiesta specifica al proprio general manager.

Sì, arrivano anche oggi delle conferme sul nome di Marc Roca, il centrocampista del Bayern Monaco, che viene da un infortunio, e che ha la necessità di giocare con una certa regolarità nella seconda parte di stagione. Una situazione che ha spinto la Roma a farci un pensiero importante. Anche perché c’è la possibilità di prenderlo in prestito per 6 mesi prima di avviare una vera e propria trattativa alla fine della stagione. La sensazione, in questo momento, è che Roca sia sempre più vicino al giallorosso. Anche perché, sempre il portale spagnolo, svela un retroscena.

Calciomercato Roma, dalla Liga nessuna offerta

L’ex Espanyol, arrivato nel 2020 in Germania, nelle scorse settimane era entrano nei pensieri di Siviglia, Valencia, e Betis. Ma nessuna delle tre si è mossa in maniera importante: solamente un abboccamento, per capire la situazione, e poi tirarsi indietro, soprattutto nel caso di Monchi, che sembrava sicuramente quello più interessato all’affare. E allora questo avrebbe anche indispettito l’entourage del calciatore, che è alla ricerca della migliore soluzione per il proprio assistito. E chi meglio dello Special One per cercare di rimettere in sesto un calciatore che ha bisogno di giocare e che, in giallorosso, avrebbe sicuramente dello spazio? Nessuno. Ecco perché i giallorossi appaiono avanti in questo momento.

Roca è sicuramente un elemento importante. Uno di quelli che può dare equilibrio. E che porta esperienza dentro un gruppo giovane che ha bisogno di elementi pronti. Sarebbe un bel colpo per Pinto.