Bologna-Roma, tentazione Mourinho | Le probabili formazioni

Alle 18:30 il calcio d’inizio di Bologna-Roma, match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Vediamo insieme le probabili formazioni.

Il turno infrasettimanale di Campionato porta la Roma a tornare in campo oggi pomeriggio. Alle 18:30 allo Stadio Dall’Ara il calcio d’inizio di Bologna-Roma, match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Una partita non semplice, visto che i rossoblu di Mihajlovic stanno vivendo una delle loro migliori stagioni da qualche anno a questa parte.

Dal canto suo la Roma di José Mourinho non vuole fermarsi. I giallorossi hanno ritrovato la via del successo alla ripresa dopo la sosta, contro il Genoa, e hanno confermato il buon momento contro lo Zorya prima e contro il Torino poi. Tre vittorie che fanno morale e portano punti: adesso l’allenatore portoghese vuole dare continuità ai buoni risultati recentemente ottenuti.

Bologna-Roma, le scelte di Mou | Le probabili formazioni dei quotidiani

In vista della partita di oggi, Mourinho può contare su qualche buona novità. Torna a disposizione Veretout – squalificato contro il Torino – e anche Cristante, che ha superato il Covid, potrebbe essere della partita. Le probabilità di vederlo in campo dal primo minuto sono ridotte, ma il calciatore è comunque partito con la squadra alla volta di Bologna e in Mourinho resta viva la tentazione di affidarsi a lui. Più probabile, comunque, la conferma di Diawara, così come quella di Smalling, qualora il difensore dimostri di stare bene fisicamente. In avanti, sempre la coppia Abraham-Zaniolo.

Vediamo insieme le probabili formazioni secondo i quotidiani di oggi:

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

TUTTOSPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

IL MESSAGGERO (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

IL TEMPO (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.