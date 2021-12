Calciomercato Roma, infortunio grave | Sostituto in Serie A

Continuano a rincorrersi voci di calciomercato che riguardano la Roma. La sessione che si aprirà a gennaio si preannuncia incandescente.

In casa Roma la concentrazione è tutta dedicata alla sfida di oggi pomeriggio contro il Bologna. Sul terreno del Dall’Ara i giallorossi saranno chiamati a dare conferme circa le buone prestazioni messe in campo nell’ultimo periodo e a dare continuità ai buoni risultati ottenuti. José Mourinho non molla il treno che porta al quarto posto, valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

L’allenatore ci crede e sa che questa squadra può ottenere risultati importanti. Magari con l’aiuto di qualche nuovo innesto che potrebbe arrivare a gennaio, con la riapertura del calciomercato. In quell’occasione il General Manager Tiago Pinto dovrà lavorare bene sia in entrata che in uscita per rendere più equilibrata – e complessivamente più forte – la rosa giallorossa.

Calciomercato Roma, nuova opzione | L’infortunio cambia i piani

Certamente per far spazio ai nuovi arrivi – che potrebbero essere almeno tre – sarà necessario trovare una soluzione per quei calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico. E se per alcuni di loro ci sarà da fare un bel lavoro di diplomazia, diverso pare il caso di Borja Mayoral. L’attaccante spagnolo pare destinato ad essere il primo a lasciare la Capitale, a gennaio. Le richieste per lui sono molte: in Italia la Fiorentina lo segue da tempo, in Spagna lo vogliono almeno tre club, in Inghilterra il Crystal Palace gli ha messo gli occhi addosso. Lui valuta: vuole giocare con continuità e non è disposto a rimanere a Roma a fare il terzo attaccante.

La soluzione Viola sembra quella in vantaggio sulle altre, anche se negli ultimi giorni una nuova pista sarebbe spuntata. L’eventuale permanenza a Firenze di Vlahovic farebbe sì che l’attaccante, almeno fino a fine stagione, rischi di non essere un titolare nemmeno nella squadra di Vincenzo Italiano. Di questa situazione starebbe tentando di approfittare il Torino, che dopo il grave infortunio di Belotti cerca un nuovo attaccante. Per il Real, non c’è differenza: i Blancos sono disposti a far subentrare altre squadre alla Roma per avere Mayoral in prestito. Lui riflette: la sua preferenza rimane, per ora, alla Fiorentina. Ma la voglia di giocare potrebbe cambiare le cose.