Calciomercato Roma, via libera dal Real Madrid | Nodo formula

Arriva una conferma decisa dalla Spagna in vista del calciomercato invernale. Il Real Madrid ha concesso il via libera all’operazione. Spunta il nodo formula.

Mentre la Roma si prepara a tornare in campo si guarda con decisione alla data del 3 gennaio. Il nuovo anno porterà con se il nuovo calciomercato di riparazione, si prevede una sessione a dir poco intensa. L’ultima conferma dalla Spagna lascia poco spazio all’immaginazione, il Real Madrid ha dato il via libera all’affare a gennaio.

La Roma ha centrato il tris contro il Torino. Nella gara di ieri pomeriggio i giallorossi hanno trovato la terza vittoria consecutiva, condita da una preziosa solidità difensiva. Vittoria di misura per i ragazzi di Josè Mourinho, niente da fare per i granata guidati di Ivan Juric. Mentre i tifosi attendono con impazienza il ritorno in campo, mercoledì sera i giallorossi saranno di scena al Dall’Ara, tante attenzioni si riversano sul futuro mercato di riparazione. In vista di gennaio si aspetta una sessione di trattative intense, tanti affari si delineano all’orizzonte. Dalla Spagna arriva una conferma decisa, il Real Madrid ha dato il via libera all’addio, ma il nodo ora riguarda la formula.

Calciomercato Roma, via libera dal Real | Nodo formula

Diversi i giocatori al passo d’addio in vista di gennaio, tra i tanti separati in casa ce n’è uno di proprietà del Real. I blancos saranno decisivi nella prossima sessione di mercato, ora è arrivato anche il via libera alla cessione. Ma spunta un nuovo nodo, gli spagnoli non accetteranno di cedere il giocatore nuovamente in prestito.

Parliamo ovviamente di Borja Mayoral, sempre più ai margini del progetto giallorosso. Dopo una stagione vissuta in crescendo lo scorso anno, chiusa da miglior marcatore stagionale, oggi vede il campo col contagocce. Il Real Madrid spinge con decisione per la cessione, il club spagnolo è stufo di vedere in panchina il suo attaccante. La Fiorentina è in cima alla lista delle pretendenti, col benestare del club madrileno, ma cambia la formula. Secondo quanto riportato da La Nazione il Real ha dato l’ok alla cessione, ma solo a titolo definitivo. La richiesta dei blancos dovrebbe attestarsi sulla cifra di 12 milioni di euro. Ora si aspetta la mossa del club viola, cosa deciderà il patron Commisso?