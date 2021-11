Calciomercato Roma, lo vuole il suo ex allenatore | Direzione Premier League

La vittoria contro il Torino ha visto protagonista anche un giocatore che in questa prima parte è stato utilizzato poco.

Le vie del calciomercato sono infinite e la Roma dovrà fare delle scelte anche nella sessione invernale, che si aprirà il 3 gennaio. I ruoli da rinforzare sono stati individuati già da molto tempo, ma servirà anche l’occasione giusta.

Ieri ad esempio Amadou Diawara è stato impiegato a sorpresa dal primo minuto, quando il centrocampista guineano sembra da tempo con le valigie in mano e sul punto di essere ceduto (qualche occasione è stata rifiutata già la scorsa estate). A gennaio, però, quasi sicuramente arriverà un nuovo centrocampista e a quel punto o l’ex Bologna e Napoli o Gonzalo Villar lasceranno la capitale.

Calciomercato Roma, Gerrard vuole il suo ex allievo

Chi, invece, sta giocando in una posizione completamente nuova, data anche dal modulo con la difesa a 3 utilizzato da José Mourinho nelle ultime uscite stagionali, è Carles Perez. L’esterno offensivo viene utilizzato come mezzala e sta disputando anche discrete partite, contribuendo con la sua qualità palla al piede.

Proprio in quel ruolo nei mesi scorsi, ma anche nelle scorse ore, era stato accostato il classe ’98 Ianis Hagi. Il figlio d’arte, però al momento è in forza al Rangers di Glasgow, dove qualche settimana fa ha lasciato il tecnico Steven Gerrard dopo grandi successi ottenuti in Scozia. L’ex capitano e giocatore del Liverpool è finito in Premier League all’Aston Villa, dove in due partite ha ottenuto due successi. Ed è proprio Gerrard che, secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, vorrebbe il suo allievo nel suo nuovo club. Il suo contratto scadrà nel 2024 e la valutazione è di circa 20 milioni di euro.