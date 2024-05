Calciomercato Roma, l’erede di Lukaku nella capitale

Un top club europeo si unisce di prepotenza nella corsa ad uno dei talenti più desiderati dalla Roma per il post Lukaku

L’incombenza degli impegni della stagione in corso continua a occupare completamente i pensieri di Daniele De Rossi e del suo staff, ma, al contempo, risulta altrettanto utile iniziare a ragionare concretamente sulle mosse da compiere dal 30 giungo in poi, così da giungere all’apertura della finestra estiva del calciomercato con le idee chiare. Fin troppi i contratti in scadenza, i prestiti in bilico e le plusvalenze da far risultare entro l’estate, per rilassarsi, anche e soprattutto considerando l’assenza di un direttore sportivo a dettare una strategia visibile e univoca.

La conferma di DDR sulla panchina giallorossa sta inevitabilmente aiutando i vertici giallorossi a comprendere quali siano le esigenze del comandante di Ostia in termini di rosa e quali pedine dello scacchiere giallorosso potranno essere sacrificate senza particolare rimorso. Tra tutti però vi è un titolarissimo il cui futuro non ha bisogno né di particolari ragionamenti, né tantomeno di un direttore sportivo a fornire una propria visione: Romelu Lukaku il prossimo anno non sarà un calciatore della Roma… almeno su questo i romanisti “godono” di ferree sicurezze, nonostante gran parte del popolo giallorosso desidererebbe trattenere il belga.

Gli oltre 40 milioni di euro richiesti dal Chelsea per cedere definitivamente il cartellino del gigante belga vanno in netta contrapposizione con le esigenze economiche della Roma, che difficilmente sceglierà di investire tale cifra per un classe ’93. Ecco dunque che spuntano sui taccuini giallorossi svariate alternative dalle prospettive rosee, su cui, tuttavia, si starebbe sviluppando una coriacea concorrenza.

Il Chelsea piomba su Guirassy

Uno dei centravanti più chiacchierati tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini risponde al nome di Serhou Guirassy. Si tratta di un francese attualmente in forze allo Stoccarda, che ha letteralmente incantato la Bundes nel corso delle ultime due stagioni. In particolare nella stagione corrente, il prodotto delle giovanili del Laval ha collezionato ben 25 gol in 26 partite. Numeri impressionati, coadiuvati da una serie di qualità sul piano tecnico che gli permettono di risultare utile ed efficace anche in fase di impostazione offensiva.

Su di lui pende una clausola di soli 20 milioni di euro. Una cifra che lo rende senza dubbio alcuno uno dei profili più succulenti per i vertici giallorossi. Sfortunatamente per i capitolini, la concorrenza rischia di generare una spiacevole asta e, ora, oltre al Milan e svariate società in giro per l’Europa, si è aggiunto anche il Chelsea tra i corteggiatori del classe ’96.

Il club di Pochettino, secondo quanto riportato da Fichajes.net, potrebbe prenderlo seriamente in considerazione nel caso in cui le prime scelte (Osimhen e Jonathan David) si dovessero rivelare troppo esose in termini di sborso economico. Non è un segreto infatti che i blues navighino in acque torbide sul fronte finanziario, il che renderebbe l’operazione Guirassy decisamente più sostenibile.