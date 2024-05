Stop al mercato, UFFICIALE: non hanno pagato i debiti

Stop al mercato, adesso è anche UFFICIALE e la FIFA ha già comunicato il tutto. Il motivo è semplice: non hanno pagato i debiti con gli altri club

La decisione è ufficiale: la FIFA, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Cesar Luis Merlo, lo ha già comunicato al club in questione. Nessuna possibilità, insomma, di trattative. Sicuramente per la prossima sessione di mercato, poi si vedrà.

Nel mirino ci è finito l’Independiente, che non ha pagato i debiti. Denunciata dal giocatore Gaston Silva, la società è stata ritenuta colpevole. E quindi non potrà fare nessuna operazione.

Stop al mercato, ricorso respinto

La società in questione aveva fatto ricorso al Tas, si legge, ma è staro respinto. Il club aveva 45 giorni di tempo, da quel momento, per pagare, ma non lo ha fatto e quindi la FIFA ha deciso di andare avanti dritta notificando la scelta di procedere con lo stop al mercato. Insomma, una situazione che mette a rischio, è evidente la prossima stagione. Visto che nessun innesto ci potrà essere e nessun volto nuovo.

Si stringono quindi le maglia per questi club che non riescono a pagare o che lo fanno di proposito. In Europa stiamo vedendo come il Fair Play Finanziario sta mietendo vittime quasi quotidiane soprattutto in Inghilterra, campionato nel quale Everton e Nottingham sono già finite nel mirino della Lega e stanno pagando con dei punti di penalizzazione. Cosa che, come vi abbiamo raccontato altre volte, potrebbe succedere anche a Chelsea e Manchester City. In questo caso, invece, è stato il massimo organo del mondo del pallone a prendere dei provvedimenti. Quando si toccano certi tasti allora entrano in campo direttamente gli uomini del presidente Gianni Infantino.