Addio Roma, Abraham ha detto sì: destinazione scelta

Animata dalla necessità di vendere, la Roma è pronta ad ascoltare offerte per Tammy Abraham che ha già preso una decisione

Nel mirino della critica dopo i due goal sbagliati contro il Bayer Leverkusen e la Juventus, Tammy Abraham è passato dalle stelle alle stalle, cancellando con un colpo di spugna la gioia per il ritorno al goal contro il Napoli. In questo finale di stagione, l’attaccante inglese spera di riuscire a riscattarsi per costruirsi un futuro ancora giallorosso o per calamitare su di sé le attenzioni di altri club. La Roma, dal canto suo, non esclude una cessione dell’ex Chelsea per monetizzare in vista del mercato in entrata e in ossequio al settlement agreement con la Uefa.

Arrivato nella Capitale nell’estate del 2021 per 40 milioni di euro più bonus, il ventiseienne di Londra ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 e il suo cartellino a fine anno peserà ancora 16 milioni a bilancio, ai quali vanno aggiunti i costi dello stipendio. Nelle intenzioni del club romanista c’è quella di provare a fare una plusvalenza, seppur minima dalla eventuale cessione del numero nove giallorosso. Una missione che può essere raggiungibile soprattutto qualora dovessero arrivare offerte ufficiali dalla Premier League.

Calciomercato Roma, asta inglese per Abraham

Negli ultimi giorni, la nostra redazione vi ha anticipato l’interessamento del Bournemouth e del Leicester per il calciatore. Indiscrezioni che vengono confermate oggi dalle ultime notizie provenienti dall’Inghilterra. Secondo l’esperto di mercato Graeme Bailey, i due club sarebbero nella lista di quelli che hanno messo nei propri radar Abraham.

Sulle pagine di ‘hitc.com’, il giornalista parla di una possibile asta che può coinvolgere anche Newcastle, Crystal Palace e West Ham, con questi ultimi che avrebbero visionato la punta durante la partita contro il Napoli. Una lista di pretendenti interessante che, stando alla suddetta fonte, avrebbero già incassato la disponibilità di Abraham a ritornare in Inghilterra per rilanciare la propria carriera.