Vlahovic al posto di Lukaku: 60 milioni di euro

Vlahovic al posto di Lukaku: lo scenario che si potrebbe vedere alla fine di questa stagione è clamoroso. Le notizie che arrivano dall’Inghilterra vanno verso questa direzione

Uno dei nodi più importanti da sciogliere alla fine di questa stagione è quello relativo a Romelu Lukaku: come tutti sappiamo il centravanti della Roma è di proprietà del Chelsea che, dal momento in cui lo ha ceduto in prestito ai giallorossi ha fissato il prezzo del cartellino.

Servono almeno 36milioni di euro – qualora i Blues concedessero un piccolo sconto – per farlo rimanere a Trigoria. Ma sappiamo benissimo che i londinesi sono aperti a qualsiasi destinazione per il giocatore: da quelle parti interessa incassare, per cercare di mettere per quanto possibile i conti a posto e per cercare anche di trovare altre soluzioni di mercato per la prossima stagione. Altrettanto vero che comunque, qualora ci dovrebbe essere un ritorno di Conte in panchina, allora le possibilità visto il rapporto tra i due che il belga possa comunque rimanere in Premier League sarebbero altre. In attesa, comunque, di capire quello che succederà anche per il valzer di panchine, da Londra arrivano notizie diverse su quelle che potrebbero essere le decisioni del club inglese. E andiamo a vedere quali.

La situazione in casa Chelsea

Secondo le notizie che sono state riportate da siphillipstalkschelsea.substack.com, il Chelsea avrebbe nel mirino due attaccanti per la prossima stagione. Per meglio dire: tra due giocatori che sono finiti nei radar almeno uno potrebbe anche arrivare. E oltre a Toney il nome è quello di Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus che i bianconeri potrebbero cedere per cercare di far quadrare, anch’essi, i conti di un club che sotto questo aspetto non se la sta passando benissimo.

Insomma, Vlahovic al posto di Lukaku che, evidentemente, in questo modo non avrebbe la minima possibilità di rimanere in Inghilterra. Un affare da 60 milioni di euro. La Roma, in caso di una difficile qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe anche provare a tener Lukaku. Servono i soldi, e non pochi. Vedremo.