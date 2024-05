Calciomercato Roma, nuovo colpo a zero: visite mediche fissate

Calciomercato Roma. Arriva il primo colpo della società giallorossa in vista della prossima stagione. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Di chi si tratta?

Una stagione non ancora terminata. Ed un’altra che ancora deve iniziare. Nel mezzo, il sogno. L’estate per tanti è vacanza, sole, mare. Per tanti è anche calciomercato. ‘La Fiera dei Sogni’ che accende le sue luci a giugno e ci accompagna fino a settembre.

Poi riprende il lavoro, la scuola e tanti dei sogni estivi ritornano nel cassetto. In attesa della prossima estate e di tempi migliori. La primavera introduce lentamente, ma inesorabilmente, verso la stagione più bella ed anche i tifosi iniziano a pregustare le prime voci di mercato, circondate dalle millanta fake che arrivano da ogni dove.

L’attesa di ciascun tifoso è inversamente proporzionale all’esito della stagione della sua squadra del cuore. Più è stata deludente, più si ha voglia di immediato riscatto e più si sognano colpi straordinari. Da Champions League. La stessa Champions League che ostinatamente sta ancora inseguendo la Roma. Ed una Roma nella competizione europea più importante deve essere una grande Roma.

Daniele De Rossi sa dove mettere le mani per migliorare la sua rosa. Attende di conoscere quanto la società giallorossa potrà investire sul mercato. E l’essere, o meno, in Champions League fa tutta la differenza, economica, del mondo.

Arriva alla Roma

Spifferi, voci, fake che si avvolgono attorno ad indiscrezioni più o meno credibili. E’ il calciomercato. Il suo fascino è tutto lì. E nessuno, tra gli addetti ai lavori, rinuncia a lanciare un suo, personalissimo scoop.

Il direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, ha annunciato, in esclusiva, via etere, il prossimo acquisto della Roma:

“AS Roma ha raggiunto un accordo con Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina in scadenza di contratto. Il giovane viola viene da un doppio infortunio ai legamenti crociati. Visite mediche già fissate. Se passa le visite sarà un calciatore della Roma“.

Il lancio dello ‘scoop Castrovilli’ non sembra aver scaldato gli animi dei tifosi della Roma, almeno da quanto si evince dalle risposte al post del direttore di Radio Radio. Al di là dell’ironia riguardo la definizione di ‘giovane’ assegnata a Castrovilli, profilo classe 1997, i tifosi giallorossi diffidano del prospetto viola.

Una risposta appare più illuminante, fulminante, e realista, delle altre: “Dopo Sanchez eviterei“. Come dargli torto?