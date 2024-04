Recupero Atalanta, “porcata a giochi fatti”: coinvolto anche De Rossi

Recupero Atalanta-Fiorentina, “chi non denuncia è complice”: l’annuncio tira in ballo anche Daniele De Rossi.

Il percorso della Roma ha vissuto in queste ultime ore una battuta di arresto da un punto di vista del tabellino di marcia puramente numerico, alla luce del solo punto agguantato in quel di Napoli in una giornata in cui il Bologna aveva pareggiato. Fare bottino pieno con il Napoli visto quest’anno non era certamente cosa impossibile, almeno sul piano teorico e prima di assistere ad una delle migliori prestazioni della rosa di Calzona di quest’anno.

Come rimarcato dallo stesso Daniele De Rossi, fare punti in uno stadio come il Maradona e con una squadra che, giusto ricordarlo, ha ancora il tricolore cucito sul petto non può essere cosa da poco. A ciò, poi, bisogna aggiungere la consapevolezza rispetto a quel non snobbabile fattore stanchezza che continua ad essere discriminante e motivo di riflessione dietro ogni singola scelta di Daniele De Rossi, in un periodo denso di impegni sul calendario, sia in Serie A che in Europa League.

Atalanta-Fiorentina, “una porcata a giochi fatti”: tirato in ballo anche De Rossi

Continuità di risultati e speranza di assistere a passi falsi da parte di inseguitrici e competitors potrebbero rivelarsi fattori determinanti ai fini di un piazzamento in quarta o quinta posizione, per la quale un’ulteriore discriminante potrebbe essere rappresentata anche dal recupero di Fiorentina-Atalanta.

Gli uomini di Gasperini, come noto, sono alle spalle della Roma a soli due punti, con una partita in meno e in uno scontro diretto tra le mura amiche fra tredici giorni, all’interno di un calendario non meno denso di quello giallorosso. Fattore di interesse comune, in casa Atalanta, Roma, Fiorentina e non solo, continua ad essere il recupero della partita mai giocatasi lo scorso 17 marzo, con polemiche associate anche al finalmente superato caso Ndicka.

A esprimersi sulla questione è stato anche Mimmo Ferretti, che, con tanto di tag alla Roma, alla Figc e alla Serie A, si è così espresso su X: “Con quel recupero senza data si sta facendo una porcata al campionato. Chi non lo denuncia, è complice. Un recupero a “giochi fatti” (cit Daniele De Rossi) è ridicolo e antisportivo“.