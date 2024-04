Assalto a Dybala: il grande nemico minaccia la Roma | ASRL

Il grande 2024 vissuto da Paulo Dybala non sta passando inosservato e la clausola rescissoria resta una grande minaccia per la Roma

Insieme a Tammy Abraham, Paulo Dybala è stata una delle poche note positive della trasferta di Napoli. Nonostante l’importanza di un pareggio strappato nei minuti finali, il risultato di ieri rischia di complicare tremendamente le ambizioni giallorossi in ottica Champions League. La squadra allenata da Daniele De Rossi non ha tuttavia tempo per rimuginare sul passato ed è attesa da un trittico di impegni fondamentale, rappresentato dalle due semifinali contro il Bayer Leverkusen e dalla sfida in campionato contro la Juventus.

Tornando a la Joya, quello di ieri è stato il sedicesimo gol in stagione (tredici in campionato) in trentacinque presenze complessive, impreziosite anche da dieci assist vincenti ai compagni. Un bottino niente male che, complice anche la presenza di una clausola rescissoria di appena 12 milioni di euro, sta ingolosendo diverse big europee. Atletico Madrid, Barcellona e Manchester United sono solamente alcune delle squadre accostate al numero 21 della Roma in queste settimane.

Tutti pazzi per Dybala, spunta il grande ex

Non appena Dan e Ryan Friedkin hanno annunciato di voler rinnovare il contratto a De Rossi, sono subito emerse indiscrezioni in merito alla volontà di DDR di continuare a lavorare a lungo con Dybala e alla possibilità di un rinnovo contrattuale con l’ex Juve. Una situazione che verrà affrontata in maniera più concreta, solo quando si conosceranno i verdetti finali della stagione e coinvolgendo anche il nuovo direttore sportivo.

Va da sé che con un’eventuale qualificazione in Champions League sarebbe più facile sedersi al tavolo delle trattative per parlare di un prolungamento e dell’eliminazione della famigerata clausola. Fin quando non verrà annullata, i giallorossi non potranno sentirsi al sicuro da minacce estere. In tal senso, secondo quanto appreso da Asromalive.it, negli ultimi giorni si sta palesando anche lo spettro di Monchi. Sempre più vicino alla qualificazione in Champions, l’Aston Villa andrà a caccia di giocatori di caratura internazionale a buon mercato e la possibilità di prendere un calciatore come Dybala a 12 milioni di euro stuzzica parecchio l’ex direttore sportivo giallorosso.