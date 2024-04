Plusvalenza record con Svilar: sostituto nerazzurro

L’avvenire di Mile Svilar è ancora da definire e, in attesa di un direttore sportivo a dettare una linea, i vertici giallorossi ragionano sulle varie possibilità

E’ semplice pensare che il gol di un attaccante possa modificare l’esito di una stagione, ma la verità è che il risultato di una partita, e quindi di un’intera annata, può essere determinato anche da una scivolata al momento giusto, da un inaspettato passaggio tra le linee o da un dito del portiere nel punto giusto, al momento giusto.

E’ indubbio che la rinascita della Roma di Daniele De Rossi sia passata tanto dalla dolce rivoluzione tattica inaugurata da DDR, quanto dall’entusiasmo scaturito dalla passione dell’ex capitano giallorosso, ma è altrettanto evidente come alcuni episodi in particolare abbiano permesso ai giallorossi di non affondare in alcuni momenti decisivi e, nella gran parte dei casi, è stata un calciatore in particolare a tenere a galla la Roma e permettere rocamboleschi recuperi all’ultimo minuto.

Si… stiamo parlando di Mile Svilar, ovvero colui che, a suo di miracoli, si è ritagliato una titolarità inamovibile. Qualcuno credeva che i rigori parati in Europa e le sontuose prestazioni nella massima lega italiana potessero essere un fuoco di paglia destinato ad estinguersi nel giro di qualche giornata, ma il serbo ha proseguito nella sua campagna di salvataggio del destino giallorosso, inanellando una serie di prestazioni semplicemente sontuose.

L’ultima di queste? Beh… proprio ieri allo Stadio Diego Armando Maradona, quando un certo Victor Osimhen, una volta bruciato in corsa Gianlcuna Mancini, si è trovato a tu per tu con il gioiello giallorosso in maglia numero 99, che gli ha negato la gioia e, con grande probabilità, i tre punti.

Plusvalenza con Svilar? La Roma pensa a Musso

Giunto a parametro zero nella città eterna, Mile Svilar ha letteralmente ribaltato le gerarchie tra i pali, relegando alla panchina il resto della stagione di Rui Patricio. Ormai non ci sono dubbi… il primo portiere della Roma è Svilar. Tuttavia, il delicato contesto economico della Roma potrebbe generare una spiacevole sorpresa ai tifosi giallorossi, ormai innamoratosi dell’estremo difensore serbo.

E’ proprio l’approdo di Svilar a parametro zero che potrebbe generare una succosa plusvalenza nelle casse dei giallorossi, costretti a far risultare un utile di 40 milioni di euro quest’estate. Di conseguenza, nel caso in cui dovesse giungere sulle scrivanie del centro sportivo Fulvio Bernardini un’offerta di rilievo, è alquanto probabile che i vertici giallorossi valuterebbero concretamente l’idea di far partire il serbo.

In tal caso, come riportato da Francesco Guerrieri sul proprio account Twitter, pare che i giallorossi siano stuzzicati dalla figura di Juan Musso, attualmente costretto sulla panchina dell’Atalanta dalle sontuose prestazioni di Marco Carnesecchi.