UFFICIALE, ricorso al Coni: saltano le partite del 4 maggio

Ufficiale, la data scelta dal Coni per discutere il ricorso fa slittare le partite del 4 maggio. Una situazione che potrebbe stravolgere la classifica finale. Ecco quello che sta succedendo

La classifica potrebbe essere stravolta dalla decisione del Coni. Perché quattro punti sono tantissimi e cambierebbero, vista come si è chiusa la stagione regolare, le carte in tavola.

Intanto c’è una data, almeno secondo le informazioni che sono state riportate da Antenna Sud. Il ricorso presentato dal Taranto contro la penalizzazione appunto di 4 punti sarà discusso dal Collegio di Garanzia del Coni il prossimo sabato, il 4 maggio alle 14:30. E già questa è una notizia, perché i playoff di Serie C, quelli che permetteranno di conquistare un posto in cadetteria il prossimo anno e che durano un’eternità, dovrebbero iniziare appunto in quel fine settimana. Ma è evidente che non si può. Quindi slitterà tutto.

Ufficiale, la decisione del Coni

Qualche giorno e non di più, però potrebbe cambiare la classifica finale del campionato di terza serie, quello del girone più a Sud. Perché l’ultima giornata ha regalato questa graduatoria: Avellino secondo con 69 punti, Benevento dietro con 66, Casertana ancora più giù con 65 con gli stessi punti del Taranto che per via della classifica avulsa ha chiuso, quindi, al quinto posto.

La squadra del ruspante Eziolino Capuano quindi, qualora gli venissero restituiti quattro punti, volerebbe al secondo posto in classifica. Ma anche con la metà andrebbe al terzo, e quindi salterebbe il primo turno della post-season che, come sappiamo, non ha davvero delle squadre favorite. Tutto in queste partite potrebbe succedere. Quindi c’è da aspettare e le squadre direttamente interessate a questa decisione lo faranno con il fiato in gola. Perché giocare prima o dopo, o in casa o fuori, cambia decisamente tutto. Stravolte i piani degli allenamenti e anche quelli dei tifosi. Attesa enorme, in poche parole.