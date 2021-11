Calciomercato Roma, Mourinho sfida l’ex squadra | Corsa a due

José Mourinho ha dettato le linee guida per Tiago Pinto sul calciomercato di gennaio. Ecco uno dei possibili rinforzi.

L’obiettivo principale resta e rimane il centrocampista centrale che lo Special One si aspettava già l’estate scorsa, ma per motivi già spiegati dal general manager della Roma, non era riuscito ad ottenerlo.

In quel reparto del campo i due indiziati alla partenza sono Amadou Diawara e Gonzalo Villar. Il centrocampista guineano già ad agosto ha avuto varie occasioni e opportunità con offerte da altri club, ma non è arrivata l’accelerata decisiva. Lo spagnolo, invece, è uno dei meno impiegati in questa stagione, ed anche pubblicamente lo Special One, lo ha messo più volte in difficoltà.

Calciomercato Roma, testa a testa con l’Inter

L’altro ruolo dove la Roma dovrà intervenire è quello del terzino destro. Da settimane circola la voce dell’interessamento del club capitolino per Bartosz Bereszynski, terzino destro di esperienza della Sampdoria. Il calciatore sicuramente non disdegnerebbe di un possibile approdo in una squadra superiore rispetto a quella blucerchiata, ma su di lui non c’è solo Tiago Pinto. Infatti, secondo quanto riportato da ‘calciomercatonews.com’, adesso un’altra big italian sarebbe sulle sue tracce.

Si tratta proprio dell’ex squadra di José Mourinho, ovvero l’Inter. I nerazzurri in quella corsia sono senz’altro più coperti rispetto ai giallorossi, con Matteo Darmian e Denzel Dumfries. Quest’ultimo, arrivato in estate per sostituire il partente Hakimi, però non sembra aver convinto, tanto che potrebbe essere addirittura già ceduto. La Roma, invece, ha a disposizione Rick Karsdorp e Bryan Reynolds sulla corsia di destra, con lo statunitense che non viene minimamente considerato. Per la Roma sia Dalot che Bereszynski sono due piste molto concrete, ma bisognerà vedere quale sarà la decisione finale.