Roma, i Friedkin non si fermano | Ulteriore investimento

Arriva un altro gesto di Dan Friedkin che continua a far ben sperare i tifosi giallorossi.

La Roma è a caccia di continuità di risultati in campionato, dove dopo la vittoria per 2-0 sul Genoa, grazie alla doppietta di Felix Afena-Gyan – oggi purtroppo risultato positivo al Covid-19 – è arrivata anche quella casalinga contro il Torino di Ivan Juric.

Domani sarà il Bologna l’avversaria del club giallorosso, partita in programma allo Stadio Renato Dall’Ara, e sabato sera la sfida tra i capitolini e l’Inter di Simone Inzaghi. Un match molto emozionante anche per José Mourinho, che dopo tanti anni ritrova la squadra (non gli stessi giocatori) con la quale ha ottenuto uno storico triplete.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Klopp ancora davanti a tutti | Sorpasso Liverpool

Roma, altra liquidità dei Friedkin

Saranno ulteriori 10 milioni di euro i soldi versati nelle casse giallorosse da parte del Friedkin Group per ‘esigenze di working capital del gruppo’, come riportato dal giornalista de ‘Il Tempo‘ Filippo Biafora. Insomma una vera e propria presenza costante, sia dal punto di vista fisico, a differenza del predecessore di Dan Friedkin, ovvero James Pallotta, al quale veniva criticata proprio l’assenza, che dal punto di vista economico.

La ‘causa’ Roma è stata presa ormai al 100% da Dan e Ryan Friedkin, i quali in poco più di un anno hanno investisto nel club capitolino ben 294,2 milioni di euro, una cifra enorme, ma soprattutto una modalità rassicurante e fiduciosta per i tifosi.