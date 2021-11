Roma, incubo Covid-19 | Ufficiale: c’è una nuova positività

Nuova tegola in casa Roma. I giallorossi sono arrivati a Bologna, ma arriva una brutta notizia per Josè Mourinho. Non si ferma l’incubo Covid-19, ennesima positività.

Cattive notizie in casa giallorossa, Mourinho perde l’ennesimo giocatore causa covid. E’ arrivata in questi minuti la comunicazione ufficiale della società giallorossa. In una settimana fondamentale, mentre la stagione è entrata nel vivo, piovono nuovi guai. Ennesima positività al Covid-19, ora è emergenza.

Torna l’incubo Covid-19 in casa Roma. Proprio in questi minuti i giallorossi sono arrivati a Bologna, ma piove una nuova tegola per Josè Mourinho. Domani pomeriggio ci sarà la gara contro il Bologna ed il tecnico perde i pezzi, anche in vista del big match di sabato all’Olimpico. Nella sedicesima giornata di campionato i giallorossi affronteranno l’Inter, con una nuova indisponibilità da registrare. Stavolta Felix Afena-Gyan è risultato positivo al coronavirus, come comunicato dalla società giallorossa.

Nuova tegola in casa Roma, torna l’incubo Covid-19

Il giovane attaccante, vaccinato, è risultato positivo al tampone molecolare. A comunicarlo è stata in questi minuti la scoietà giallorossa, tramite il profilo Twitter ufficiale.

L’#ASRoma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, il calciatore Felix Afena-Gyan, vaccinato, è risultato positivo al COVID-19. — AS Roma (@OfficialASRoma) November 30, 2021

Non sarà a disposizione contro il Bologna e salterà anche il big match contro l’Inter. Il giovane attaccante africano è stato protagonista nella gara contro il Genoa, risolvendo il match con una doppietta. Torna l’incubo pandemia nella squadra giallorossa, dopo le positività riscontrate da Cristante e Villar.