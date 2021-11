Calciomercato Roma, Klopp ancora davanti a tutti | Sorpasso Liverpool

La Roma domani è attesa da un’altra sfida ravvicinata, mentre continuano le voci sul calciomercato, in vista di gennaio.

Il ruolo del centrocampista è uno dei più ambiti del prossimo calciomercato. Sembrerebbe che ad ogni club europeo servirebbe un giocatore in quel reparto del campo. Anche José Mourinho lo sta richiedendo da mesi, ma nell’estate scorsa non era arrivato.

Dovrebbe arrivare a giugno, con Tiago Pinto che continua a lavorare su ogni pista. In cima alla lista dei desideri rimane Denis Zakaria, ma il suo nome è accostato a molti altri top club. Nella lista della dirigenza giallorossa non mancheranno comunque altri nomi, come uno possibile che può essere quello di Nahitan Nandez del Cagliari.

LEGGI ANCHE: Roma, non solo infortuni | Incubo emergenza totale contro l’Inter

Calciomercato Roma, Liverpool in pole

Il Liverpool, dunque, dopo essere passato in vantaggio per l’acquisto di uno dei centrocampisti più desiderati di queste settimane, Denis Zakaria, potrebbe anticipare la folta concorrenza per un altro giocatore. Si tratta di Luis Diaz, esterno di centrocampo, che può ricoprire anche il ruolo di ala, di proprietà del Porto. Il classe ’97 piace soprattutto a Liverpool, Arsenal e Chelsea.

La compagine di Jurgen Klopp è diventata la grande candidata, i reds, secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, sono in vantaggio rispetto alle altre squadre. Notizia di qualche settimana fa che Luis Diaz aveva chiamato la figlia proprio Roma. Il colombiano era stato accostato alla Roma in passato, ma adesso sembra esserci una lista di squadre interessate a lui. La cifra che il Liverpool potrebbe versare è di 40 milioni di euro. Quest’anno per lui 12 gol e 2 assist in 17 presenze tra Liga NOS e Champions League.