Roma, non solo infortuni | Incubo emergenza totale contro l’Inter

La Roma è arrivata a Bologna. Domani pomeriggio i giallorossi giocheranno al Dall’Ara. Tra i tanti problemi di formazione c’è anche un nuovo incubo in vista dell’Inter.

In queste ore la Roma ha raggiunto Bologna. Nel capoluogo emiliano domani pomeriggio si giocherà la quindicesima giornata di Serie A. Mourinho deve fare i conti con tante assenze per infortuni, ma non finisce qui. C’è un nuovo incubo in vista per il tecnico portoghese. I giallorossi rischiano l’emergenza contro l’Inter.

E’ una settimana fondamentale per la Roma di Josè Mourinho. I giallorossi domani pomeriggio sono attesi dal nuovo turno infrasettimanale, sul campo del Bologna. Gara da non sbagliare, per dare continuità alle ultime tre vittorie consecutive e non perdere il treno per l’Europa che conta. Partita fondamentale anche in vista del prossimo big match, forse la gara più emozionante per il tecnico. Sabato allo stadio Olimpico arriverà l’Inter di Simone Inzaghi, la squadra con cui il tecnico è entrato nella storia del calcio italiano aggiudicandosi il “triplete”. In vista del big match c’è un nuovo allarme per lo Special One, non solo la questione infortuni preoccupa Mou.

Leggi anche: Bologna-Roma, Mourinho spiazza tutti | Le ultime su Smalling e Cristante

Roma, non solo infortuni | Allarme in vista dell’Inter

Ancora tante defezioni nella partita di domani. L’assenza più pesante è quella del capitano Pellegrini, fermato da una lesione muscolare alla coscia. Il numero 7 ne avrà per almeno 30/35 giorni, lo rivedremo in campo nell’anno nuovo. Tornerà in mediana Veretout, dopo aver scontato il turno di squalifica, tornerà anche Bryan Cristante. Il numero 4 è risultato negativo al tampone nella giornata di oggi.

Dopo il Bologna sarà la volta dell’Inter. Oltre a Lorenzo Pellegrini mancherà di sicuro anche il giovane Felix Afena-Gyan. Il talentuoso attaccante è risultato positivo al Covid-19 nel pomeriggio odierno. Ma l’emergenza rischia di presentarsi anche contro l’Inter, è allarme “giallo” al Dall’Ara. Tanti diffidati da tenere sott’occhio in vista del big match contro l’Inter. Mancini, Karsdorp, Cristante e Abraham sono a rischio squalifica e con un’ammonizione nella gara di domani salterebbero il big match di sabato all’Olimpico.