Una buona notizia in casa Roma. I giallorossi hanno raggiunto Bologna, alla vigilia della quindicesima di Serie A. C’è un recupero ufficiale per Mou.

Può sorridere Josè Mourinho in vista della gara di domani. Alla vigilia di Bologna-Roma arriva una buona notizia per i giallorossi, recupero in extremis in vista per il tecnico. La notizia fa da contraltare ad una nuova indisponibilità giunta in questi minuti. Ora è corsa contro il tempo per vederlo in campo domani.

Un pomeriggio sulle montagne russe per Mourinho e la Roma. Pochi minuti fa una nuova tegola per il tecnico, nuova positività al Covid-19 in casa giallorossa. A far da contraltare all’annuncio c’è una grossa novità da registrare per il tecnico. Domani pomeriggio la Roma scenderà in campo al Dall’Ara, per la quindicesima giornata di Serie A. Ad attendere i giallorossi ci sarà il Bologna, felsinei protagonisti di una stagione decisamente positiva, al momento a quota 21 punti in classifica al pari di Juve e Lazio. Gara da non fallire per la Roma, tra tante indisponibilità arriva un lieto annuncio per il tecnico lusitano.

Bologna-Roma, sorride Mou | Recupero in extremis

La Roma ha perso causa Covid-19 Felix Afena Gyan. Il giovane attaccante africano è risultato positivo al tampone molecolare, non sarà a disposizione del tecnico almeno per le gare contro Bologna ed Inter. Ma la buona notizia riguarda il centrocampo, orfano per almeno un mese del capitano Lorenzo Pellegrini.

La Roma è pronta a riabbracciare Bryan Cristante. Il mediano è risultato negativo al tampone molecolare, ora è corsa contro il tempo per vederlo in campo domani pomeriggio. Recupero prezioso per Mourinho, che ritroverà anche Jordan Veretout dopo il turno di squalifica. Appena ricevuto l’ok dei medici il numero 4 raggiungerà la squadra giallorossa nel capoluogo emiliano, garantendo forse fresche al centrocampo di Josè Mourinho.