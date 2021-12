Calciomercato Roma, Pinto sfida Lazio e Inter | Colpo in Liga

Calciomercato Roma, aumenta l’interesse nel nostro campionato per il giocatore di Liga. Su di lui i giallorossi e non solo.

Le prossime settimane saranno fervide nella Capitale, così come in tante altre città. La sessione di mercato invernale si avvicina e il ds Pinto, così come tanti suoi colleghi di club italiani ed europei, cercheranno di intervenire per limare le rispettive rose e plasmare, se necessario, anche la situazione finanziaria.

Quali siano le priorità del ds portoghese è ormai noto a tutti. Si cercherà, come già fatto in estate, di operare in una duplice direzione. La finalità è quella di plasmare la rosa e intervenire nei reparti in cui questa sia parsa maggiormente deficitaria. Parallelamente si cercherà di intervenire con l’intento di allontanare anche i non pochi esuberi presenti nello scacchiere.

A ciò si aggiunga poi il mantra imposto dai Friedkin a Mourinho e felicemente inglobato da quest’ultimo Quello cioè del “tempo”, necessario per una costruzione sostenibile e intelligente che potrebbe portare i dirigenti a procrastinare alcuni interventi di mercato alla prossima finestra. Dopo Natale si interverrà solo dove ci sia maggiore impellenza e, soprattutto, al fronte delle giuste condizioni. In estate, poi, si faranno valutazioni in reparti che, attualmente, non sembrano destinati a modifiche nel prossimo futuro.

Calciomercato Roma, anche Pinto sul portiere del Barcellona

Uno dei reparti in cui la squadra sembra aver trovato una quadra è quello dell’estremità difensiva. Merito di Rui Patricio, fortemente voluto dallo Special One e bravo, fin qui, ad apportare tranquillità ad una delle regioni di campo apparse più in difficoltà nell’ultimo triennio. L’esperienza del connazionale di CR7 è appena iniziata ma, per quanto suddetto, non è da escludersi che a Trigoria si possano fare delle valutazioni per la prossima stagione, volte a garantire a Rui una valida alternativa.

Emblematica, da questo punto di vista, l’indiscrezione di Fichajes.net. A detta del portale spagnolo, infatti, anche la Roma figura tra le interessate a Neto. Il portiere ex Juventus, attualmente militante nel Barcellona, ha davanti a sé uno dei migliori al mondo in questo ruolo e, a trentadue anni, sarebbe intrigato dalla possibilità di sposare nuovi progetti. Su di lui ci sono però anche Lazio e Inter.