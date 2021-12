Il “big” esce dopo pochi minuti: “Trauma al ginocchio” | Salta la Roma?

Ha rimediato un trauma al ginocchio sinitro, e potrebbe saltare la sfida contro la Roma: saranno necessari gli esami strumentali.

Dopo i due successi consecutivi ottenuti contro Venezia e Genoa, la Roma non è riuscita a far proseguire la propria striscia di risultati utili consecutivi: al Dall’Ara contro il Bologna a decidere è un goal di Svanberg, abile ad incunearsi nella difesa giallorossa e a battere un non irresistibile Rui Patricio.

Una sconfitta che allontana i capitolini dal quarto posto in classifica, occupato momentaneamente dall’Atalanta, reduce da una prova di forza disarmante contro il Venezia. Gli orobici sono riusciti a ricucire il gap dal Milan (impegnato ora sul campo del Genoa): e proprio in casa rossonera trapela una notizia che interessa anche la Roma, che sfiderà Ibra e compagni il prossimo 6 gennaio, a San Siro.

Milan, trauma al ginocchio per Kjaer | A rischio per la Roma?

Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio della gara del “Ferraris”, Simon Kjaer è stato costretto ad abbandonare il campo. Secondo quanto riportato dal giornalista Antonio Vitiello, da sempre molto attento alle vicende in casa rossonera, si tratterebbe di un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro, problema per il quale saranno necessari esami strumentali approfonditi. Da capire, quindi i tempi di recupero del centrale danese, e se potrà essere a disposizione per la sfida dell’Epifania contro i giallorossi.