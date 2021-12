Roma-Inter, UFFICIALE: recupero last minute per Mourinho

Ultim’ora in casa Roma, una buona notizia per Josè Mourinho. Alla vigilia del big match contro l’Inter è ufficiale un recupero last minute.

Domani pomeriggio la Roma affronterà l’Inter allo stadio Olimpico. Giallorossi in forte emergenza tra squalifiche ed infortuni, ma c’è un recupero dell’ultima ora per Mou. E’ ufficialmente tornato a disposizione nella vigilia del big match.

Una buona notizia per Mourinho alla vigilia di Roma-Inter. Fra poco più di 24 ore i giallorossi torneranno a giocare all’Olimpico, di fronte lo spauracchio nerazzurro. Inter in uno splendido momento di forma, sottolineato dal terzo posto ad un passo da Napoli e Milan. L’ultima sconfitta gli uomini di Simone Inzaghi la conobbero proprio all’Olimpico, quando la Lazio fermò sul 3-1 l’ex allenatore biancoceleste. Domani il sogno dei tifosi giallorossi è che l’Olimpico torni ad essere fatale per Inzaghi, ma non mancano problemi per la squadra di Josè Mourinho.

Roma-Inter, recupero last-minute per Mourinho

Il portoghese, a proposito di ex domani gara unica per lui, deve completamente reinventare l’undici titolare. Di questi minuti una buona notizia per il tecnico, c’è un recupero ufficiale.

Gonzalo Villar è guarito dal Covid-19, finalmente il tampone ha dato esito negativo. Il centrocampista spagnolo esprime la propria gioia su Instagram, accompagnando il post con le seguenti parole: “Tampone negativo…direzione Trigoria con la squadra finalmente. Domani Roma-Inter.” Forze fresche per la Roma, che deve far fronte ad una grave emergenza nella sfida di domani. Mourinho non avrà a disposizione Kardorsp ed Abraham per squalifica. Infortunati Pellegrini ed El Shaarawy, oltre al giovane Felix ancora positivo al Covid-19. Lo spagnolo potrà tornare di sicuro utile alla causa, dato per scontato che nell’undici titolare non ci sarà spazio per lui.